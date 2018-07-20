Как постарели «девушки Джеймса Бонда» 

Первый фильм бондианы «Доктор Ноу» увидел свет в 1962 году. В каждой части Агент 007 обязательно обзаводится миловидной подружкой, а «девушкам Бонда», которые снимались в первых картинах, сегодня уже за 50. Какими стали красотки, составлявшие компанию Джеймсу Бонду?
1. Урсула Андресс, 82 года. Урсула появилась в первом фильме «Доктор Но». В романе Яна Флеминга девушка появлялась из морских волн обнажённой, но в шестидесятые это было слишком смело для кинематографа, поэтому Урсулу принарядили в бикини.
2. Хонор Блэкман, 92 года. Хонор снялась в качестве девушки Бонда в фильме «Голдфингер». Хонор — самая возрастная подружка Агента 007, на момент съёмок ей было 37 лет.
3. Джейн Сеймур, 67 лет. Сеймур участвовала в серии «Живи и дай умереть». Актриса, которая четырежды была в браке, продолжает сниматься и по сей день.
4. Кароль Буке, 60 лет. Снявшаяся в картине «Только для твоих глаз» Кароль Буке — обладательница самых длинных ног среди всех девушек Бонда.
5. Фамке Янссен, 53 года. Сексуальная маньячка из серии «Золотой глаз» заворожила зрителей сочетанием красоты и агрессии. Фамке и сегодня снимается в кино и на телевидении, в несколько лет назад дебютировала в качестве режиссёра.