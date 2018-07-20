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Марго Робби и Том Акерли страстно целовались на пляже
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Марго Робби и Том Акерли страстно целовались на пляже 

Журнал ОК! 5 часов назад
Марго Робби решила отдохнуть от съемок в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» и отправилась со своим мужем Томом Акерли в романтическое путешествие. Влюбленные выбрали солнечную Коста-Рику и теперь дни напролет проводят на пляже. На днях папарацци удалось подкараулить парочку.
Марго и Том гуляли вдоль берега, держась за руки, целовались и обнимали друг друга. Супруги смотрели друг на друга с той же нежностью, что и в первую встречу. Трогательные фотографии появились в фанатских группа в соцсетях.
#margotrobbie in Costa Rica? (July 18)
A post shared by @ model_everything_is on  Jul 19, 2018 at 6:53pm PDT  Напомним, что Марго Робби и Том Акерли познакомились четыре года назад на съемочной площадке фильма «Французская сюита», когда она только начинала свой путь как актриса, а он работал помощником режиссера. В декабре 2016 года влюбленные поженились. Церемония прошла тайно, а несколькими днями позже Марго сама рассказала поклонникам о радостном событии. В сети регулярно появляются слухи о беременности актрисы, однако становиться мамой Марго пока не планирует.
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