Ещё
80 лет со дня рождения Алексея Германа — старшего
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

80 лет со дня рождения Алексея Германа — старшего 

RT на русском 5 часов назад
Фото: RT на русском
20 июля исполняется 80 лет со дня рождения режиссёра, сценариста, актёра и продюсера Алексея Германа — старшего. Зрителей он покорил в первую очередь особой, близкой к документальной, манерой съёмки чёрно-белых художественных фильмов. Наиболее известные картины Германа — «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталёв, машину!». Последняя работа режиссёра «Трудно быть богом» занимает особое место в его фильмографии. На создание ленты у Алексея Германа ушло порядка 14 лет, но на экраны она вышла только после смерти режиссёра. В 2015 году картина «Трудно быть богом» победила сразу в семи номинациях премии «Ника».
RT на русском: последние новости
Названа дата прощания с актёром Жуковским Уолтон Гоггинс — о работе с именитыми режиссёрами и сотрудничестве с Marvel Strelka Film Festival открылся показом фильма «Сердце мира»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку8
Ляпы в советских мультиках2
Названо самое популярное видео 90-х11
«Больше страсти»: 35-летняя Ходченкова утерла нос завистникам
7 свежих фильмов, чтобы посмотреть в выходные
Видео
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
10:43
Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение