20 июля исполняется 80 лет со дня рождения режиссёра, сценариста, актёра и продюсера Алексея Германа — старшего. Зрителей он покорил в первую очередь особой, близкой к документальной, манерой съёмки чёрно-белых художественных фильмов. Наиболее известные картины Германа — «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталёв, машину!». Последняя работа режиссёра «Трудно быть богом» занимает особое место в его фильмографии. На создание ленты у Алексея Германа ушло порядка 14 лет, но на экраны она вышла только после смерти режиссёра. В 2015 году картина «Трудно быть богом» победила сразу в семи номинациях премии «Ника».