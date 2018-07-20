Джеймс Бонд против русского агента

Впервые за 20 лет Агенту 007 предстоит схватка с агентом из России. Это стало известно благодаря появившейся информации о кастинге.

На роль агента требуется мужчина славянской внешности, обладающий мужественным и строгим характером и видом. Уже известно, что на роль метит Джаред Лето , который уже имеет опыт игры русских персонажей.

В объявлении так же отмечают, что возраст актера должен быть от 30 до 60 лет.