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Джеймс Бонд против русского агента
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Джеймс Бонд против русского агента 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Впервые за 20 лет Агенту 007 предстоит схватка с агентом из России. Это стало известно благодаря появившейся информации о кастинге.
На роль агента требуется мужчина славянской внешности, обладающий мужественным и строгим характером и видом. Уже известно, что на роль метит Джаред Лето, который уже имеет опыт игры русских персонажей.
В объявлении так же отмечают, что возраст актера должен быть от 30 до 60 лет.
Кроме прочего уже известно, что режиссером картины станет Дэнни Бойл, а сценаристом— Джон Ходж. Традиционный трек к фильму запишет певица Dua Lipa.
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