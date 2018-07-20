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Какими будут новые фильмы про Гарри Поттера
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Какими будут новые фильмы про Гарри Поттера 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
Несколько дней назад на новостном сайте Reddit начались обсуждения возможного выхода новых фильмов о Гарри Поттере.
«Однажды выйдет фильм ‘Гарри Поттер. Перезагрузка’. И все наше поколение будет ненавидеть его», — написал один из пользователей.
И это не удивительно. Сотни, тысячи людей по всему миру выросли на фильмах о Поттере и его друзьях, и никому не хотелось бы, чтобы сказку их детства пересказывали по-новому. Впрочем, некоторые поклонники готовы посмотреть новые фильмы про Гарри, но на своих условиях.
«До тех пор пор Даниель Рэдклифф (Daniel) играет Гарри — все в порядке», — пишут фанаты ГП.
Среди фанатов истории про Гарри Поттера нашлись и экстремалы — кто-то даже предложил снять сериал про любимых персонажей.
«Им давно пора бы снять сериал на. Семь сезонов, отличающихся по длине, в зависимости от сложности сюжета. Фильмы были потрясающими, но особенность книг — в детальной проработке каждого эпизода. Если бы это был сериал, то режиссеры могли бы еще подробнее рассказать про жизнь, характер и переживания каждого персонажа, про их жизнь в школе, их приключения».
Можно сказать, что «перезагрузка» Гарри Поттера уже началась. В-ом году на экраны вышел спин-офф серии фильмов про Гарри Поттера «Фантастические твари и где они обитают» («Fantastic»). Изначально планировалась отснять фильма из этой сериии, но уже в октябре-го года Джоан Роулинг (Joanne) подтвердила, что серия будет состоять из фильмов.
Похоже, пока поклонники жаждут наблюдать за жизнью любимых персонажей, режиссеры и актеры будут готовы воплощать в жизнь их самые заветные мечты.
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