Какими будут новые фильмы про Гарри Поттера

Несколько дней назад на новостном сайте Reddit начались обсуждения возможного выхода новых фильмов о Гарри Поттере

«Однажды выйдет фильм ‘Гарри Поттер. Перезагрузка’. И все наше поколение будет ненавидеть его», — написал один из пользователей.

И это не удивительно. Сотни, тысячи людей по всему миру выросли на фильмах о Поттере и его друзьях, и никому не хотелось бы, чтобы сказку их детства пересказывали по-новому. Впрочем, некоторые поклонники готовы посмотреть новые фильмы про Гарри, но на своих условиях.

«До тех пор пор Даниель Рэдклифф (Daniel) играет Гарри — все в порядке», — пишут фанаты ГП.

Среди фанатов истории про Гарри Поттера нашлись и экстремалы — кто-то даже предложил снять сериал про любимых персонажей.

«Им давно пора бы снять сериал на. Семь сезонов, отличающихся по длине, в зависимости от сложности сюжета. Фильмы были потрясающими, но особенность книг — в детальной проработке каждого эпизода. Если бы это был сериал, то режиссеры могли бы еще подробнее рассказать про жизнь, характер и переживания каждого персонажа, про их жизнь в школе, их приключения».

Можно сказать, что «перезагрузка» Гарри Поттера уже началась. В-ом году на экраны вышел спин-офф серии фильмов про Гарри Поттера «Фантастические твари и где они обитают» («Fantastic»). Изначально планировалась отснять фильма из этой сериии, но уже в октябре-го года Джоан Роулинг (Joanne) подтвердила, что серия будет состоять из фильмов.

Похоже, пока поклонники жаждут наблюдать за жизнью любимых персонажей, режиссеры и актеры будут готовы воплощать в жизнь их самые заветные мечты.