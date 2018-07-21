В Ессентуках откроется первый кинофестиваль «Хрустальный источник» 

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Первый кинофестиваль «Хрустальный источник», в конкурсную программу которого вошли 11 фильмов, откроется в субботу в Ессентуках и пройдет сразу в пяти городах Кавказских минеральных вод — Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске и Георгиевске, сообщила пресс-служба фестиваля.
Фестиваль откроется конкурсным фильмом Эдуарда Парри «Жили-были» о жителях российской деревни.
"Особым моментом торжественной церемонии открытия фестиваля станет проход артистов по самой длинной (555 метров) в России красной звездной дорожке. Этот факт будет зафиксирован официальным представителем «Книги рекордов», который примет участие в церемонии открытия", — рассказал на пресс-конференции президент кинофестиваля актер Эвклид Кюрдзидис.
"Без сомнения, несправедливо, что в таком прекрасном регионе, где самой природой созданы самые благоприятные условия, не проводится на постоянной основе большая культурная акция, например кинофестиваль, Собрать вместе лучшие произведения отечественного кино за полтора года и показать их в рамках одного мероприятия было бы лучшим способом удовлетворить зрительский интерес и прекрасным культурным обрамлением знаменитого курорта", — уверен Кюрдзидис.
В конкурсную программу вошли фильмы «Царь-Птица» Эдуарда Новикова, получивший гран-при на Московском кинофестивале, «Непрощенный» Сарика Андреасяна, «Свидетели» Константина Фама, «Холодное танго» Павла Чухрая, «Доминика» Олега Агейчева, «Сын» Вячеслава Росса, «Жги» Кирилла Плетнева, «Карп отмороженный» Владимира Котта и «Три дня до весны» Александра Касаткина.
Председателем жюри конкурса стал сценарист Рустам Ибрагимбеков ("Белое солнце пустыни").
Внеконкурсные программы
В рамках фестиваля состоятся внеконкурсные и ретроспективные показы, будет работать дискуссионный клуб, пройдут мастер-классы и творческие встречи, в частности с актерами Евгением Цыгановым, Юрием Стояновым, Аллой Демидовой, Светланой Немоляевой и Натальей Варлей. Также планируются детские и семейные показы, показы советской классики в кинотеатрах под открытым небом с участием съемочных групп.
Отдельной специальной частью фестиваля станет программа литературного кино — фильмы про писателей и поэтов, экранизации классики, в частности «Хармс» Ивана Болотникова, «Три сестры» Юрия Грымов, «Язычники» Валерия Суркова.
Также пройдет ретроспектива Кюрдзидиса, в рамках которой будут показаны фильмы с его участием, в том числе «Война» Алексея Балабанова.
Фестиваль пройдет в Кавминводах с 21 по 28 июня.