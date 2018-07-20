Что делают родственники в кино

Кажется, что мир кино необъятен, но в реальности среди актёров и режиссёров довольно много родственников. Вот лишь небольшой список знаменитостей, которые состоят в родстве.

1. Бен Аффлек и Кейси Аффлек. 45-летний Бен давно сделал карьеру в кино, хотя ровной её не назовёшь, успел прославиться несколькими скандальными романами, обзавёлся тремя детьми в браке с Дженнифер Гарнер . 42-летний Кейси пока не достиг той же славы, что и брат, он часто снимается в альтернативных фильмах.

2. Ривер Феникс и Хоакин Феникс . Ривер был одной из главных знаменитостей восьмидесятых и многие прочили ему путь истинной звезды, но молодой человек скончался в возрасте 23 лет в 1993 году. Реализовал мечту о голливудской славе Хоакин Феникс, который к сегодняшним 43 годам снялся в десятках успешных картин.