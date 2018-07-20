До свидания, Рик Граймс! Главный герой «Ходячих мертвецов» покидает сериал

Британский актер Эндрю Линкольн больше не будет играть роль Рика Граймса, главного персонажа сериала «Ходячие мертвецы». Об этом заявил сценарист Роберт Киркман на шоу Comic Con. По его словам, актер сам принял это решение.

— Он работал в Джорджии, вдалеке от семьи (прим. родные Линкольна живут в Лондоне) в течение долгого времени. Он очень любит шоу и фанатов и хочет сделать что-то новое. У нас уже есть планы. Те, кто любит Рика Граймса и мир «Ходячих мертвецов», не разочаруются, — цитирует Киркмана express.co.uk.

Таким образом, девятый сезон сериала «Ходячих мертвецов» станет для Линкольна последним По слухам, его герой появится только в шести сериях. Как сценаристу выведут Граймса из сериала — пока неизвестно. Ранее Пятый канал рассказывал, как сам Линкольн объяснил свой уход из сериала.