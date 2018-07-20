Рик Граймс, прощай: Эндрю Линкольн официально покидает сериал «Ходячие мертвецы»

Это официальная информация: британский актер Эндрю Линкольн больше не будет играть роль Рика Граймса — главного персонажа сериала AMC «Ходячие мертвецы». Об этом сообщил создатель и продюсер шоу Роберт Киркман на фестивале Comic Con, который сослался на личное решение актера:

Я знаю его почти десять лет и люблю. Он тяжело работает в Джорджии, вдалеке от семьи, в течение долгого времени. Он очень любит шоу и фанатов и хочет сделать что-то новое. У нас уже есть планы. Не хочу что-нибудь испортить, скажу только, что те, кто следил за Эндрю, кто любит Рика Граймса и мир «Ходячих мертвецов», не разочаруются

Сериал запустился в 2010 году, съемки проходят в США в штате Джорджия. Но Линкольн — британец, и вся его семья находится на другом континенте, в Лондоне. Очевидно, решение назревало у него давно, потому что о том, что «провести семь лет в одном образе — это шизофрения», Линкольн рассказал в интервью ok-magazine.ru еще в прошлом году.

Этой осенью выйдет уже девятый сезон сериала, и именно он станет для актера последним. Остается неизвестным, как именно выведут его героя — мирно или превратят в зомби. По слухам, что Рик Граймс появится только в шести сериях. Кстати, вот и тизер нового сезона (похоже, это совсем новый мир):

Ходят также слухи, что из шоу собирается уйти Лорен Коэн , исполнительница роли Мэгги, которая подписала контракт на съемки в новом драмеди Whiskey Cavalier. Напомним, ранее из проекта выбыл Чендлер Риззг, игравший сына Рика Граймса — Карла.