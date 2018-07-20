Фанаты откопали трейлер финального «Гоголя»

ТВ-3 и «Среда» представляют первый трейлер и постер фильма « Гоголь . Страшная месть».

Казаки и ляхи, колдуны и ведьмы, новые герои и финальные разгадки. Александр Петров в образе писателя Николая Гоголя и Олег Меньшиков в роли неподражаемого сыщика Якова Гуро возвращаются на большие экраны в фильме «Гоголь. Страшная месть». Третья и заключительная часть мистического проекта телеканала ТВ-3 и продюсерской компании «Среда» Александра Цекало стартует в кинопрокате 30 августа.

Официальный трейлер «Страшной мести» первыми смогли увидеть фанаты «Гоголя», которые своими руками — лайками и комментариями — откопали его во время интерактивной трансляции на странице фильма «ВКонтакте». На откапывание пользователям соцсети было отведено 14 часов. Каждый лайк и комментарий приближал зрителей к премьере, и общими усилиями поклонники фильма справились за три часа. В акции одновременно участвовало более двух тысяч человек, а всего охват составил более 150 тысяч пользователей, которые оставили под трансляцией свыше 26 тысяч комментариев.

Полный символических деталей постер картины дает понять, что «Гоголь. Страшная месть» станет эпическим завершением трилогии, созданной по мотивам удивительных произведений и загадочной биографии Николая Гоголя. Основой для третьего фильма стала повесть «Страшная месть» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки», а начало трейлера отсылает к событиям XVII века, времени противостояния казаков и поляков.

В образе злого колдуна в «Гоголе» впервые появится актер Рижского русского театра Кирилл Зайцев , прославившийся ролями в спортивной драме «Движение Вверх» и в сериале «Троцкий». А Павел Деревянко предстанет перед зрителями в роли светила русской поэзии, которому в сюжете доверена особая миссия. Все старые и новые герои франшизы встретятся лицом к лицу, чтобы наконец-то выяснить, кто скрывается под маской Черного Всадника и убивает девушек Диканьки. Этот ключевой для трилогии образ тоже взят со страниц «Страшной мести» Гоголя.

Валерий Федорович, продюсер: «Мы понимаем, каково это — ждать финала истории и верить в то, что он не разочарует. В „Страшной мести“ все перевернется с ног на голову, и каждый окажется не тем, кем представлялся. Но мы делаем ставку не только на неожиданные сюжетные ходы. Мы уделили много времени и внимания спецэффектам, чтобы они были одновременно впечатляющими и зрелищными, и, в то же время, органично смотрелись в пространстве картины, выглядели убедительно. В „Страшной мести“ будет еще больше экшена — мы движемся к развязке очень динамично. И конечно, на атмосфере картины не могло не отразиться возвращение Гуро в исполнении Олега Меньшикова, который приносит с собой в фильм нотки черного юмора, сарказма и особого обаяния, присущего только этому выдающемуся актеру».

«Гоголь» — один из главных отечественных кассовых хитов последних лет. Два первых фильма франшизы в кинотеатрах России и СНГ посмотрели порядка 4 млн зрителей. «Гоголь» собрал в кинотеатрах около 1 миллиарда рублей и установил несколько кассовых рекордов. На VI церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ) «Гоголь» был удостоен специального приза за вклад в развитие индустрии телевизионного кино с формулировкой «За успешный кинопрокат телесериала».

Проект «Гоголь» заметили не только в России. Как первый в истории телесериал, вышедший в широкий кинопрокат, он был представлен на международном рынке MIPCOM в Каннах и на конференции международной ассоциации промоутеров, маркетологов и дизайнеров в сфере вещания и мультимедиа PromaxBDA в Риме. Кроме того, «Гоголь» стал лауреатом ряда международных фестивалей. Проект завоевал приз зрительских симпатий фестиваля биографического кино Biografilm в Болонье (Италия).

Режиссер Джон Ву («Миссия невыполнима 2», «Без лица») назвал «Гоголь» лучшим иностранным проектом на международном фестивале нестандартного кино и фильмов новых форматов The Indie Gathering International Film Festival в США. «Гоголь» также стал обладателем премии за выдающийся кинематографический уровень Award of Excellence на американском фестивале Accolade Global Film Competition с формулировкой «за захватывающую сюжетную линию, прекрасную операторскую работу и невероятно достоверные спецэффекты». Кроме того, саундтрек к «Гоголю», сочиненный российским композитором Райаном Оттером, был отмечен международной американской премией Global Music Awards.