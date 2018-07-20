Дагестанский телеканал снимает фильм о Герое России Зейнудине Батманове

Дагестанский телеканал снимает фильм о Герое России Зейнудине БатмановеДокументальный фильм о герое России Зейнудине Батманове снимают в Курахском районе телеканал ГТРК «Дагестан» — канал «Россия».

Герой России, лесник Зейнудин Батманов был зверски убит бандитами-террористами в лесу на границе Курахского и Сулейман-Стальского районов 15 мая 2015 года.

Журналисты посетили дом Батманова, побеседовали с его матерью Султанханум Батмановой и вдовой Джамилей Халидовной. Побывали на могиле героя и на месте его расстрела.