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Дагестанский телеканал снимает фильм о Герое России Зейнудине Батманове
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Дагестанский телеканал снимает фильм о Герое России Зейнудине Батманове 

Mirmol.ru 5 часов назад
Фото: Mirmol.ru
Дагестанский телеканал снимает фильм о Герое России Зейнудине БатмановеДокументальный фильм о герое России Зейнудине Батманове снимают в Курахском районе телеканал ГТРК «Дагестан» — канал «Россия».
Герой России, лесник Зейнудин Батманов был зверски убит бандитами-террористами в лесу на границе Курахского и Сулейман-Стальского районов 15 мая 2015 года.
Журналисты посетили дом Батманова, побеседовали с его матерью Султанханум Батмановой и вдовой Джамилей Халидовной. Побывали на могиле героя и на месте его расстрела.
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