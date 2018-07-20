Мэр Москвы поздравил с днем рождения народную артистку СССР Л. Чурсину

Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте мэра столицы.

«Выдающаяся актриса, вы покорили публику яркими работами в театре и кино. Блистательно сыгранные вами роли украсили фильмы, ставшие классикой отечественного кинематографа. Ваша преданность любимой профессии служит примером для молодого поколения артистов», — говорится в телеграмме.

Л. Чурсина родилась в 1941 г. в Сталинабаде (ныне Душанбе). После окончания школы переехала в Москву и поступила в театральное училище им. Б. Щукина. С 1984 г. служит в театре Российской армии. Известна не только своими ролями на сцене, но и работой в кино. Л. Чурсина снималась в таких картинах, как «Олеся», «Донская повесть», «Туманность Андромеды», «Адъютант его превосходительства», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», и других.