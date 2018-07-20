7 свежих фильмов, чтобы посмотреть в выходные

В преддверии очередного уикенда делимся самыми классными новинками из коллекции ivi.

Красный воробей

Дженнифер Лоуренс играет офицера российской разведки Веронику Егорову, которая получает задание раскрыть американского шпиона Натаниэля Нэша. Её главное оружие — изысканный соблазн, поэтому между ними немедленно возникают неуставные отношения, что ставит всю миссию под угрозу.

Мир будущего

ivi.ru

Постапокалиптическое будущее. Юный принц, озабоченный смертельной болезнью своей матери, покидает Оазис — единственное безопасное место на Земле, — чтобы найти мифическое лекарство, спрятанное где-то в недрах бескрайней пустыни.

Прощаться не будем

ivi.ru

В октябре 1941 года немцы наступают на Калинин (Тверь). Обороняют город всего две тысячи человек, и где-то среди них затесался шпион, который может разрушить надежды на подкрепление.

Сага о чудовище. Сумерки

ivi.ru

16-летняя Анна выросла в лесной хижине в полной изоляции. С самого детства отец рассказывал ей о чудовищах из леса, которые охотятся именно за ней. Когда ее обнаруживает местный шериф Эллен и берет к себе в дом, с организмом девушки начинают происходить странные и пугающие вещи.

Свободные люди округа Джонс (Свободный штат Джонса)

ivi.ru

Середина XIX века, Гражданская война. Потерпев поражение в сражении за Коринф в штате Миссисипи, армия Конфедерации панически отступает. Один из ее солдат, фермер Ньютон Найт, собирает отряд таких же вынужденных дезертиров и возвращается в округ Джонс, объявляя его свободным штатом.

Секса не будет!

ivi.ru

Три подружки-школьницы решают использовать свой выпускной вечер, чтобы лишиться девственности. Случайным образом о затее подростков узнают их родители, которые до сих пор считают их маленькими девочками.

Я заберу твои деньги

ivi.ru

На девушку по имени Линн средь бела дня с неба сваливаются сумки с большими деньгами. Линн испытывает финансовые трудности, поэтому решает оставить все это добро себе. Однако деньги ищет преступник, который украл их, а следом за преступником идет и полиция.