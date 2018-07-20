Ещё
Картину Сурикова «Переход Суворова через Альпы» анимировали для мультфильма
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Картину Сурикова «Переход Суворова через Альпы» анимировали для мультфильма 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Картину художника Василия Сурикова «Переход Суворова через Альпы» перерисовали и анимировали для кульминационной сцены мультфильма «Суворов», работу над которым планируется завершить в конце 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии «Союзмультфильм».
Анимационная комедия «Суворов» расскажет о жизни и подвигах Александра Суворова. Главным героем станет мальчик Гриша, который отправляется служить в штаб знаменитого полководца. Завершить работу над картиной планируется в 2018 году, а в широкий экран она может выйти в 2019 году. Режиссерами фильма, выполненного в технике 3D с использованием современной технологии motion capture ("захват движения") с последующей ручной доработкой, выступают Сергей Антонов и Виктор Стрельченко.
"Василий Суриков писал картину четыре года, мне же пришлось нарисовать её для мультфильма за четыре дня. При этом на оригинальном полотне изображено порядка 17 человек, а в мультипликационной версии зритель увидит около 50, включая главных героев ленты, и всех их нужно детально продумать и оживить", — рассказал художник-постановщик Юрий Пронин, чьи слова приводит пресс-служба.
По словам режиссера Сергея Антонова, сцена, созданная по мотивам картины знаменитого художника, станет в фильме кульминационной.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку8
Названо самое популярное видео 90-х10
Джеймс Бонд против русского агента1
7 свежих фильмов, чтобы посмотреть в выходные
«Больше страсти»: 35-летняя Ходченкова утерла нос завистникам
Видео
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
10:43
Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение