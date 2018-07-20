Картину Сурикова «Переход Суворова через Альпы» анимировали для мультфильма 

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Картину художника Василия Сурикова «Переход Суворова через Альпы» перерисовали и анимировали для кульминационной сцены мультфильма «Суворов», работу над которым планируется завершить в конце 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии «Союзмультфильм».
Анимационная комедия «Суворов» расскажет о жизни и подвигах Александра Суворова. Главным героем станет мальчик Гриша, который отправляется служить в штаб знаменитого полководца. Завершить работу над картиной планируется в 2018 году, а в широкий экран она может выйти в 2019 году. Режиссерами фильма, выполненного в технике 3D с использованием современной технологии motion capture ("захват движения") с последующей ручной доработкой, выступают Сергей Антонов и Виктор Стрельченко.
"Василий Суриков писал картину четыре года, мне же пришлось нарисовать её для мультфильма за четыре дня. При этом на оригинальном полотне изображено порядка 17 человек, а в мультипликационной версии зритель увидит около 50, включая главных героев ленты, и всех их нужно детально продумать и оживить", — рассказал художник-постановщик Юрий Пронин, чьи слова приводит пресс-служба.
По словам режиссера Сергея Антонова, сцена, созданная по мотивам картины знаменитого художника, станет в фильме кульминационной.