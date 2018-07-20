«Союзмульфильм» планирует выпустить в прокат 3D-ленту «Суворов» в начале 2019 г.

«Союзмульфильм» планирует выпустить 3D-ленту «Суворов» в прокат в начале 2019 г. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе киностудии.

«Работу над полнометражным анимационным фильмом «Суворов» планируется завершить в конце 2018 г. В прокат мультфильм планируется выпустить в первые месяцы 2019 г. Лента предназначена для семейного просмотра. Картина выполнена в технике 3D с использованием современной технологии motion capture («захват движения») с последующей ручной доработкой», — заявили в пресс-службе.

«В. Суриков писал картину четыре года, мне же пришлось нарисовать ее для мультфильма за четыре дня. При этом, на оригинальном полотне изображено порядка 17 человек, а в мультипликационной версии зритель увидит около 50, включая главных героев ленты, и всех их нужно детально продумать и оживить», — цитирует пресс-служба слова художника-постановщика мультфильма Юрия Пронина

В пресс-службе пояснили, что главным героем картины станет подросток Гриша, который под чужим именем отправился служить в штаб русского полководца Александра Суворова . «Его глазами мы увидим события в период Второй антифранцузской коалиции (1799 г.) и познакомимся с самим генералиссимусом. Одной из основных станет также романтическая сюжетная линия, которая расскажет о любви Гриши к девушке знатного происхождения», — цитирует пресс-служба слова В. Стрельченко.

Картина В. Сурикова «Переход Суворова через Альпы» была написана в 1899 г.