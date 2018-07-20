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«Союзмульфильм» планирует выпустить в прокат 3D-ленту «Суворов» в начале 2019 г.
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«Союзмульфильм» планирует выпустить в прокат 3D-ленту «Суворов» в начале 2019 г. 

Агентство «Москва» 23 часа назад
Фото: Москва24
«Союзмульфильм» планирует выпустить 3D-ленту «Суворов» в прокат в начале 2019 г. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе киностудии.
«Работу над полнометражным анимационным фильмом «Суворов» планируется завершить в конце 2018 г. В прокат мультфильм планируется выпустить в первые месяцы 2019 г. Лента предназначена для семейного просмотра. Картина выполнена в технике 3D с использованием современной технологии motion capture («захват движения») с последующей ручной доработкой», — заявили в пресс-службе.
В «Союзмультфильме» отметили, что в ходе работы над фильмом картина художника Василия Сурикова «Переход Суворова через Альпы» была перерисована и анимирована. Режиссерами картины выступают Сергей Антонов и Виктор Стрельченко.
«В. Суриков писал картину четыре года, мне же пришлось нарисовать ее для мультфильма за четыре дня. При этом, на оригинальном полотне изображено порядка 17 человек, а в мультипликационной версии зритель увидит около 50, включая главных героев ленты, и всех их нужно детально продумать и оживить», — цитирует пресс-служба слова художника-постановщика мультфильма Юрия Пронина.
В пресс-службе пояснили, что главным героем картины станет подросток Гриша, который под чужим именем отправился служить в штаб русского полководца Александра Суворова. «Его глазами мы увидим события в период Второй антифранцузской коалиции (1799 г.) и познакомимся с самим генералиссимусом. Одной из основных станет также романтическая сюжетная линия, которая расскажет о любви Гриши к девушке знатного происхождения», — цитирует пресс-служба слова В. Стрельченко.
Картина В. Сурикова «Переход Суворова через Альпы» была написана в 1899 г.
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