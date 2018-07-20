«Зои»: таблетки для первой любви

В российский прокат вышел фильм «Зои» — смесь мелодрамы и фантастики, первого больше. Кинолента исследует возможность футуристичной любви.

Главные роли сыграли Леа Сейду — французская актриса и богатая парижская наследница, давно полюбившаяся Квентину Тарантино , Вуди Аллену и остальному Голливуду, и Юэн МакГрегор , обожаемый за роль в культовом фильме «На игле», а из последних крупных работ замеченный в сериале «Фарго». Второстепенную, но важную роль исполнил британский актёр Тео Джеймс , настоящее имя которого звучит аристократично: Теодор Питер Джеймс Киннэйрд Таптиклис. Андроид по имени Эш у Джеймса вышел галантным — английские стереотипы не такие уж и стереотипы.

О чём В центре — лаборатория по конструированию отношений. Сюда могут прийти одиночки — компьютерная программа подберёт им пару. Здесь тестируются специальные лекарства: выдуманный «Бенисол» способен дать человеку испытать чувство первой любви. В первый, второй, третий, десятый раз — всё как в первый. Вызывает привыкание, кстати. Наконец, в лаборатории разрабатывают синтетиков — роботов, которые должны создавать семьи, любить и не уметь предавать.

Андроид Зои влюбляется в своего создателя, разработчика Коула. В Зои влюбляется совсем свежий андроид по имени Эш. А Коул никак не может разлюбить свою жену Эмму, чем поддерживает существование классического любовного треугольника. Казалось бы, сейчас перед нашими глазами развернётся фантастическая (во всех смыслах этого слова) мелодрама. Но что-то пошло не так.

«MEGOGO Distribution»

Кадр из фильма «Зои»

Забавные моменты

Жаждущие первой любви роются на помойках в поисках выброшенных упаковок «Бенисола». Прекрасна Кристина Агилера в роли киберпроститутки. Есть трогательные моменты: как андроид Эш признаётся Зои, что ему больно, когда она с другим. Есть красиво снятые моменты: режиссёр предпочитает крупный план и в своей, уже сформировавшейся, стилистике ему не отказать. Именно камера Доримуса дарит фильму нежнейшую, дымчатую ауру влюблённости, ласки, боли.

Эмоции — полностью искусственные

По-настоящему хороших моментов в фильме так мало, что быстро становится неинтересно. Дед Фрейд расплакался бы в нескольких местах («Главное — признать себя тем, кто ты есть» — глубокомысленно говорит один из героев), Станиславский — ни в одном. Искусственность эта присутствует не потому, что роботы, а потому что то ли сценарист, то ли режиссёр не довели работу до конца. Скорее, сценарист ( Ричард Гринберг ). Фантастическая часть не раскрыта, поступки героев не вытекают один из другого, логика редка, шаблоны лезут из щелей, а развитие событий иногда замирает или поворачивается вспять. Апофеозом становится развязка. Герой Коул так и не может признаться самому себе в любви к Зои, пока его бывшая жена не одобряет его любовь.

Зачем смотреть

Фильм интересно посмотреть из-за красивой операторской работы, прекрасной Леа Сейду и темы, которую затрагивает автор. Какая она, любовь будущего, станет ли искать партнёров проще или тяжелее, куда заведёт нас виртуальная реальность, а главное — вдруг и правда создадут таблетки для первой любви.