«Зои»: таблетки для первой любви 

В российский прокат вышел фильм «Зои» — смесь мелодрамы и фантастики, первого больше. Кинолента исследует возможность футуристичной любви.
Главные роли сыграли Леа Сейду — французская актриса и богатая парижская наследница, давно полюбившаяся Квентину Тарантино, Вуди Аллену и остальному Голливуду, и Юэн МакГрегор, обожаемый за роль в культовом фильме «На игле», а из последних крупных работ замеченный в сериале «Фарго». Второстепенную, но важную роль исполнил британский актёр Тео Джеймс, настоящее имя которого звучит аристократично: Теодор Питер Джеймс Киннэйрд Таптиклис. Андроид по имени Эш у Джеймса вышел галантным — английские стереотипы не такие уж и стереотипы.
О чём В центре — лаборатория по конструированию отношений. Сюда могут прийти одиночки — компьютерная программа подберёт им пару. Здесь тестируются специальные лекарства: выдуманный «Бенисол» способен дать человеку испытать чувство первой любви. В первый, второй, третий, десятый раз — всё как в первый. Вызывает привыкание, кстати. Наконец, в лаборатории разрабатывают синтетиков — роботов, которые должны создавать семьи, любить и не уметь предавать.
Андроид Зои влюбляется в своего создателя, разработчика Коула. В Зои влюбляется совсем свежий андроид по имени Эш. А Коул никак не может разлюбить свою жену Эмму, чем поддерживает существование классического любовного треугольника. Казалось бы, сейчас перед нашими глазами развернётся фантастическая (во всех смыслах этого слова) мелодрама. Но что-то пошло не так.
«MEGOGO Distribution»
Кадр из фильма «Зои»
Забавные моменты
Жаждущие первой любви роются на помойках в поисках выброшенных упаковок «Бенисола». Прекрасна Кристина Агилера в роли киберпроститутки. Есть трогательные моменты: как андроид Эш признаётся Зои, что ему больно, когда она с другим. Есть красиво снятые моменты: режиссёр предпочитает крупный план и в своей, уже сформировавшейся, стилистике ему не отказать. Именно камера Доримуса дарит фильму нежнейшую, дымчатую ауру влюблённости, ласки, боли.
Эмоции — полностью искусственные
По-настоящему хороших моментов в фильме так мало, что быстро становится неинтересно. Дед Фрейд расплакался бы в нескольких местах («Главное — признать себя тем, кто ты есть» — глубокомысленно говорит один из героев), Станиславский — ни в одном. Искусственность эта присутствует не потому, что роботы, а потому что то ли сценарист, то ли режиссёр не довели работу до конца. Скорее, сценарист (Ричард Гринберг). Фантастическая часть не раскрыта, поступки героев не вытекают один из другого, логика редка, шаблоны лезут из щелей, а развитие событий иногда замирает или поворачивается вспять. Апофеозом становится развязка. Герой Коул так и не может признаться самому себе в любви к Зои, пока его бывшая жена не одобряет его любовь.
Зачем смотреть
Фильм интересно посмотреть из-за красивой операторской работы, прекрасной Леа Сейду и темы, которую затрагивает автор. Какая она, любовь будущего, станет ли искать партнёров проще или тяжелее, куда заведёт нас виртуальная реальность, а главное — вдруг и правда создадут таблетки для первой любви.