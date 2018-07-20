Жанр: комедия, криминал
Год: 1987
Страна: СССР
Режиссер: Араик Габриелян
Сценарий: Валентин Ежов, Альберт Иванов
Оператор: Сергей Зайцев
Кто снимался в фильме «Раз на раз не приходится»: Армен Джигарханян, Леонид Куравлёв, Борислав Брондуков, Любовь Полищук, Виктор Кремлев, Геннадий Барков, Владимир Бурлаков, Виталий Варганов, Анатолий Веденкин, Мария Виноградова Сюжет фильма «Раз на раз не приходится» Двух рабочих строительного треста ссылают на самый грязный участок — снос старых зданий. Им предстоит работать под началом прораба, который научился извлекать из своей работы плюсы, продавая все, что можно найти в зданиях, которые покинуты жильцами. В печи одного из домов, который им нужно стереть с лица земли, коллеги обнаруживают тайник с шестью золотыми слитками самой высокой пробы. В условиях советских будней продать и даже перепрятать этот клад невозможно: его можно только сдать в государственную казну, получив 25% от стоимости сокровищ. Кладоискатели теряют покой в попытках сохранить свои сокровища и сбыть их «налево», не потеряв в деньгах. Интересные факты о фильме «Раз на раз не приходится»:
В фильмографии режиссера картины Араика (Ары) Габриеляна всего три фильма, в том числе один короткометражный. Над музыкой к фильму работал Евгений Крылатов. Композитор использовал в нем свою же переработанную мелодию «Грустной песни Сыроежкина» из «Приключений Электроника». Фильм снимался в Москве: в церкви Покрова в Филях, на Введенском кладбище и в двухэтажном доме на Хорошевском шоссе, который снесли в 1986-1987 годах.
Трейлер фильма «Раз на раз не приходится»: