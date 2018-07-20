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Тимоти Шаламе снимется в фильме «Дюна»
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Тимоти Шаламе снимется в фильме «Дюна» 

Heroine.ru 2 часа назад
Фото: Heroine.ru
Номинант на Оскар и звезда фильмов «Зови меня своим именем» и «Леди Берд» уже ведет переговоры о том, чтобы принять участие в новой адаптации классической сай-фай новеллы «Дюна». Режиссером станет Денис Вильнев, автор «Бегущего по лезвию 2049» и «Прибытие».
Роман «Дюна», написанный Фрэнком Гербертом, — история Пола Атрейдеса, молодого герцога, чья семья контролирует планету, на которой растет особое вещество — спайс. После начала войны за важный ресурс, Пол, обладающий сверхъестественными умственными способностями, бежит в пустыни планеты, где становится лидером кочевников. В конечном итоге, он начинает настоящую революцию и свержение галактической империи. Роман стал культовым, но адаптации не принесли особого успеха — фильм Дэвида Линча 1984 года с Кайлом Маклахеном в главной роли стал большим коммерческим разочарованием.
Предполагается, что в новом проекте Тимоти исполнит главную роль — Пола Атрейдеса. Пока Вильнев не рассказал много подробностей о том, что он планирует, но заявил, что хочет сделать два фильма, и что это будет как «Звездные войны для взрослых». Возможно, сотрудничество успешного режиссера Вильнёва и восходящей звезды Шаламе станет глотком свежего воздуха, в котором так нуждалась франшиза.
Дата начала съемок не анонсируется.
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