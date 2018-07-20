Афиша на выходые. Где побывать в Татарстане 21 и 22 июля?

В эти выходные пройдут велоквест, фестиваль шаров, танцевальный Open Air и многое другое.

Велоквест

21 июля состоится городской велоквест, принять участие в котором может каждый велосипедист. Участникам предложат выполнить интересные задания за 125 минут. Победители получат призы.

Сбор участников в 17.30 у Татарской государственной филармонии (ул. Павлюхина, 73). Регистрация по телефону: 8 950 328 82 02. Участие бесплатное.

Показ фильмов на набережной озера Кабан

21 июля в 21.00 на набережной озера Кабан покажут шесть короткометражных татарских фильмов. Откроется сеанс комедией «Любовь до гроба». Фильм расскажет о том, как самые отчаянные поступки могут повлиять на окружающих людей (картина получила приз за лучший фильм Х Международного Чебоксарского кинофестиваля). После этого покажут фильм «Пельмени». По сюжету, муж и жена лепят пельмени, рассуждая о том, откуда появилось это блюдо. В результате спор перешел в кухонную битву.

Затем зрителям покажут короткометражку «Кое-что из ее дневника» — комедия-детектив о двойном убийстве в офисе и о том, как маленькая ложь может привести к роковым последствиям.

Четвертым фильмом в рамках субботнего проекта станет картина «Хлопнул дверью и ушел» — это рассказ мужчины, который жалуется на семейную жизнь.

Фильм «Пациент», по сюжету которого врач осматривает больного и ставит диагноз всему современному обществу.

Завершится кинопоказ под открытым небом комедией «Батыр, где ты?» — это фильм о настоящей мужской дружбе, о том, как три товарища пытаются избавиться от дурных привычек и изменить свою жизнь.

Вход бесплатный.

Праздник в Болгаре

21 июля на территории Болгарского музея-заповедника пройдет праздник «Изге Болгар жыены», посвященный Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. На мероприятии выступят знаменитые татарские ансамбли, прозвучит национальная музыка — мунаджаты, баиты, религиозные песнопения. Также гости праздника смогут посетить ярмарку мастеров народных художественных промыслов и мастер-классы.

Добраться до Болгара в этот день можно будет с автовокзала «Столичный» и с автовокзала «Южный» (в 6.20). Обратно из Болгар автобус отправится в 16.00. Кроме того, 21 июля из казанского речпорта отправится теплоход «Метеор» вместимостью 124 человека по маршруту Казань — Болгар — Тетюши. Отправление теплохода из Казани в 6.00, обратно из Болгар — в 16.30.

Танцевальный Open Air 21 июля в парке «Черное озеро» казанцев научат танцевать Zouk и Kizomba.

Начало в 19.00. Вход свободный.

Пенная вечеринка, показательные бои и танцы

22 июля в парке им. Горького отметят Международный день бокса. С 15.00 здесь пройдут показательные бои, чествование почетных гостей и тренеров-ветеранов, мастер-класс по боксу для всех желающих и поединки боксеров «Лиги Бокса Татарстана».

В 17.00 на лужайке возле фонтана пройдет пенная вечеринка от «Зеленого фитнеса». В программе: парные латиноамериканские танцы, смесь кардио-программы и единоборств, диджей и интерактивная зона от батутного центра «Внебопарк». А в 19.00 на газоне пройдет церемония закрытия кинопоказов Record Movie Fest, посвященных Чемпионату Мира по футболу FIFA 2018 в России™. В 19:30 казанцам покажут фильм «Моя жизнь».

Фестиваль шаров

22 июля в Казани в парке аттракционов «Кырлай» пройдет фестиваль шаров. Для гостей праздника приготовили много необычных развлечений, среди которых — парад ростовых фигур из воздушных шаров, мастер-класс «Воздушный зоопарк» и шоу-программа с участием известных артистов Казани.

В празднике задействуют более 5 тысяч воздушных шаров. Казанцы смогут увидеть «шоу шаров» и самый гигантский шар, принять участие в фотосессии, различных играх и соревнованиях. Победители эстафет получат в качестве приза бесплатный проход на аттракционы.

Начало в 11.00. Вход свободный.

Спортивный фестиваль

22 июля в Горкинско-Ометьевском лесу состоится спортивный фестиваль «10 000». Все вместе гости фестиваля под музыку сделают 10 000 приседаний и отжиманий. В перерывах между упражнениями гости лесопарка смогут посетить развлекательные зоны, мастер-классы и подкрепиться полезной едой.

Начало в 16.00. Вход свободный.

Детский праздник

22 июля в парке «Калейдоскоп» пройдет детский праздник от КидСпейса. В программе: игры с наставниками, спортивная зарядка, шоу аниматоров и ростовая кукла.

Начало в 14.00. Вход свободный.

«Минута славы» на Кремлевской набережной

22 июля на Кремлевской набережной состоится полуфинал конкурса талантов «Минута Славы», который впервые пройдет в Казани. Конкурсанты подготовили яркие и необычные выступления. По итогам первого этапа определятся финалисты конкурса, которые 29 июля будут сражаться за главный приз и титул «Самый талантливый человек Кремлевской Набережной».