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10 идеальных фильмов и сериалов для изучения английского языка
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10 идеальных фильмов и сериалов для изучения английского языка 

BroDude 2 часа назад
Фото: BroDude
Достаточно эффективный способ учить иностранный язык — смотреть фильмы и сериалы в оригинальной озвучке и с иностранными субтитрами. В качестве основных преимуществ данного метода обучения можно выделить следующие: совмещение приятного и полезного, ведь ты развлекаешься и параллельно обучаешься; развивается навык понимания иностранной речи на слух, главное — подобрать материалы, где темп речи не слишком быстрый; обучение разговорному, «живому» языку, что поможет общаться и понимать носителей в реальной повседневной обстановке; сразу можно оттачивать правильное произношение, беря пример с носителей языка.
Мы составили список наиболее подходящих фильмов и сериалов для изучения английского по уровню знаний, начиная с Elementary. Если ты только-только начал учиться (Beginner), то рекомендуем пока ограничиться учебниками и специальными видеоуроками для начинающих.
Уровень Elementary (A1)
«Экстр@» (Extr@), 2002-2004
Популярный британский сериал, созданный специально для обучения иностранному языку. Есть также немецкая, французская и испанская версии. Сюжет повествует о двух девушках, снимающих комнату в крупном городе. Персонажи, диалоги, сюжетная линия — все достаточно шаблонно и незатейливо, но это все-таки обучающий продукт и со своими обязанностями справляется хорошо.
«Книга джунглей» (The Jungle Book), 1967
Нестареющая диснеевская классика, полнометражный мультипликационный фильм, способный полностью окунуть в атмосферу далекого беззаботного детства. Для начинающих будет особенно полезным, так как содержит базовую и достаточно простую лексику.
Уровень Pre-Intermediate (A2)
«Моя большая греческая свадьба» (My Big Fat Greek Wedding), 2001
Нашумевшая в свое время комедия о том, как гречанка решила пойти наперекор традициям и многочисленной родне и выйти замуж за американца. Это фильм может стать хорошим учебником, поскольку речь героев медленная и четкая, с некоторым акцентом на самые бытовые темы.
«Альф» (ALF), 1986-1990
Старый добрый сериал про странное создание, прилетевшее на Землю и обосновавшееся в Лос-Анджелесе в семье добропорядочных американцев. Может помочь расширить словарный запас и познакомить с самыми элементарными разговорными оборотами, используемыми в английском языке.
Уровень Intermediate (B1)
«Друзья» (Friends), 1994-2004
Да-да, это тот самый легендарный сериал с горячо любимой тобою Дженнифер Энистон! Отличительной особенностью картины является ее подача: все очень легко и непринужденно, расслабляющая атмосфера и какой-то по-своему уникальный стиль. Своеобразная классика среди сериалов. Сюжет рассказывает о взаимоотношениях шести близких друзей — трех девушек и трех парней, живущих по соседству. Для изучающих язык сериал хорош прежде всего тем, что он молодежный, поэтому может сильно помочь в прокачке разговорных навыков и общении на самые стандартные жизненные темы.
«Назад в будущее 1-3» (Back to the Future), 1985/1989/1990
Отличная научно-фантастическая комедия про путешествия во времени Марти Макфлая (Майкл Дж. Фокс) и доктора Эмметта Брауна (Кристофер Ллойд). В этом фильме здорово все: сюжет, музыкальное сопровождение, игра актеров, диалоги, общая атмосфера. Картина насыщена несложными бытовыми диалогами с минимумом сложной лексики (для порогового уровня), повторяющимися распространенными разговорными конструкциями, которые быстро запоминаются, а также четкой и понятной речью даже без субтитров. Однозначно к просмотру.
«Знакомство с родителями» (Meet the Parents), 2000
Первая часть трилогии о похождениях медбрата по имени Гейлорд Факер. Фильм поможет расширить словарный запас, укрепит понятие о том, как правильно построить обычный разговорный диалог. Кроме того, картина насыщена различными остротами и шутками, что будет очень полезно для учащегося.
Уровень Upper-Intermediate (B2)
«Мальчишник в Вегасе» (The Hangover), 2009
Пожалуй, одна из самых эпичных комедий за последние 10 лет, рассказывающая о четырех друзьях, решивших отметить свадьбу одного из них. Живая речь, американский акцент, обилие различных тем в лексике делают этот фильм очень полезным для изучающих язык.
«Криминальное чтиво» (Pulp Fiction), 1994
Смотреть фильм Тарантино в оригинале совсем непросто, но оно того стоит. Ведь он самый настоящий мастер диалогов, и следить за ним на родном языке — большое удовольствие. Для учащихся фильм будет полезен очень живой речью, обилием афоризмов и различных «крылатых» фраз, особенностями современного английского и четким произношением. Кроме того, «Криминальное чтиво» стоит посмотреть просто потому, что это одна из лучших работ Тарантино, которая уже долгие годы не выходит из 20-ки лучших фильмов по версии IMDb.
«Джерри Магуайер» (Jerry Maguire), 1996
Серьезная драма с Томом Крузом в главной роли о несгибаемой воле и готовности идти к своей цели до последнего. Фильм изобилует рассуждениями и размышлениями на разные темы, экономической и бизнес-лексикой, что может научить обучающегося грамотно излагать свои мысли и вести деловые беседы на английском языке.
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