Фильмы на выходные. Выбор Стаса Тыркина 

«Трудно быть Богом» (2012) Режиссер — Алексей Герман В ролях: Леонид Ярмольник, Юрий Цурило Кадр из фильма больше по теме «Трудно быть богом» Алексея Германа-старшего стал фильмом годаЭта вольная экранизация одноименного романа братьев Стругацких вынесла за скобки его приключенческую фабулу и сконцентрировалась на пророчестве «нового средневековья». Как когда-то Тарковский ставил «Сталкера» по тем же Стругацким, Герман выступил с произведением, которое можно назвать финальным творением российского (когда-то «советского») авторского кино. Этот фильм одновременно — и его триумф, и его надгробие. Продолжение этой традиции невозможно просто физически — такого размаха и художественного качества фресок, как фрески Леонардо или Джотто, никогда больше не будет. Участь картины — оставаться памятником эпохи, одним из столпов которой был Алексей Герман.
«Культура», пятница, 23.40 «127 часов» (2010) Режиссёр — Дэнни Бойл В ролях: Джеймс Франко, Эмбер Тэмблин Кадр из фильма В фильме автора «Миллионера из трущоб» рассказывается реальная история парня, отправившегося прыгать по каньонам штата Юта и в результате допрыгавшегося: он провалился в расщелину, а руку его зажало неподъемной каменной глыбой. Пять томительных дней герой ожидал спасения, но поскольку прийти ему было решительно неоткуда, он начал потихоньку перепиливать руку тупым китайским ножом. Потеря руки лишь усилила жажду жизни реального прототипа этой истории, появляющегося в финале этого бойкого произведения, призванного продемонстрировать способности режиссера при помощи бесконечного клипового мельтешения разворачивать в полнометражный фильм историю на три копейки и тридцать, в лучшем случае, минут.
Че, суббота, 22.50 "Второе дыхание" (2007) Режиссёр: Ален Корно В ролях: Даниэль Отой, Моника Белуччи Кадр из фильма больше по теме 51-летняя Моника Белуччи снялась обнаженной для французского глянцаФранцузский полуклассик Корно разразился чуть ли не трехчасовой криминальной драмой из времен 1960-х годов по роману гангстера и кинематографиста Хосе Джованни, в 1966 году уже ставшему основой картины 100-процентного французского классика Жан-Пьера Мельвиля. Роль сбежавшего из тюрьмы гангстера по имени Гю Минда, которому для возврата к успешной криминальной деятельности позарез необходимо «второе дыхание», после Лино Вентуры примерил на себя харизматичный Даниэль Отой. А вездесущая Моника Белуччи обернулась традиционной «фам фаталь», для чего даже перекрасилась в блондинку.
Че, суббота, 0.40