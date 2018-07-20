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Телеканал НТВ приступил к съемкам сериала «Герой по вызову»
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Телеканал НТВ приступил к съемкам сериала «Герой по вызову» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Автором сценария стал известный российский писатель и сценарист Андрей Кивинов, четырехкратный лауреат премии «ТЭФИ». Главную роль в картине исполнит Евгений Миллер.
По сюжету Иван Лутошин (Евгений Миллер), врач по профессии и неудачник по жизни, узнает, что у него неоперабельная опухоль мозга. Он не хочет ждать мучительного конца и решает покончить жизнь самоубийством. Случайный знакомый — оперуполномоченный полиции Илья Туманов (Николай Клямчук) — спасает Лутошину жизнь и предлагает ему помощь, а именно — неофициальное участие в смертельно опасных операциях по поимке бандитов: если убьют — хотя бы не напрасно. Помогая Туманову, Лутошин знакомится со следователем СК Елизаветой Леоновой (Кристина Асмус) и вызывает у нее живой интерес, перетекающий в симпатию — ей импонирует его безрассудность и отвага.
Спустя некоторое время Лутошин вновь проходит медицинское обследование, на котором выясняется, что опухоль замедлила рост. Он делает любопытный вывод: опухоль перестает расти, как только возникает реальная угроза жизни, связанная с помощью попавшим в беду людям. И теперь, чтобы выжить, ему нужно постоянно совершать настоящие подвиги.
— Мой персонаж — Иван Лутошин — привлек меня тем, что за весь фильм он проходит эволюцию: от абсолютно разочаровавшегося в жизни человека, который полностью сдался и просто плывет по течению, до человека, который осознал одну простую вещь: ответственность за то, что происходит в твоей жизни, несешь только ты сам. Вся эта история — это философская вещь. Меня и привлек сценарий, в первую очередь, своей необычностью, иронией и сложностью тем: здесь можно и погоревать, и всплакнуть, и посмеяться, и поиронизировать, одним словом, большая гремучая смесь, — рассказал Евгений Миллер.
Съемки картины пройдут в Москве и Московской области. Зрителей ждет не только увлекательная сюжетная линия, но и зрелищные экшн-сцены — на площадке будет работать целая группа каскадеров и пиротехников.
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