Британцы назвали «самый возмутительный» фильм 2017 года

Британский совет по классификации фильмов назвал кинокартину с самым большим числом возмущенных отзывов за минувший год, передает телеканал «360».

Лидером по количеству недовольных зрителей стал фантастический боевик «Логан», главную роль в котором сыграл Хью Джекман . На фильм официально пожаловались 20 раз. Многие заявили, что их возмутило количество жестоких сцен. Картина вышла в прокат с возрастным цензом «15+», но зрители уверены, что рейтинг должен был быть «18+».

Британский совет уточнил, что картину показывали зрителям младше 18 лет, потому что авторы акцентировали внимание на экшн-составляющей, а не на насилии.