Ещё
Британцы назвали «самый возмутительный» фильм 2017 года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Клуб миллиардеров
Биография, Триллер, Драма
Купить билет

Британцы назвали «самый возмутительный» фильм 2017 года 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Главный региональный
Британский совет по классификации фильмов назвал кинокартину с самым большим числом возмущенных отзывов за минувший год, передает телеканал «360».
Лидером по количеству недовольных зрителей стал фантастический боевик «Логан», главную роль в котором сыграл Хью Джекман. На фильм официально пожаловались 20 раз. Многие заявили, что их возмутило количество жестоких сцен. Картина вышла в прокат с возрастным цензом «15+», но зрители уверены, что рейтинг должен был быть «18+».
Британский совет уточнил, что картину показывали зрителям младше 18 лет, потому что авторы акцентировали внимание на экшн-составляющей, а не на насилии.
Газета.Ru: последние новости
Депп и Лоу столкнутся в новом трейлере сиквела "Фантастических тварей" Энтони Андерсона обвинили в нападении на женщину СМИ: режиссер фильма "Вечный зов" Валерий Усков перенес операцию
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых12
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»18
Ляпы в советских мультиках13
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР66
Самые крутые трюки в истории кино
Видео
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
10:01
Ленты, разорившие киношников
Кино
13:10
Самые крутые трюки в истории кино
Кино
03:18
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР
Концерты
07:53
Продолжения, которые так и не вышли
Кино
10:10
Как живут голливудские династии
Кино
02:59
За что Михалкова обвиняли во взяточничестве
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение