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Назван самый возмутительный фильм года
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Назван самый возмутительный фильм года 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
На фантастический боевик «Логан» с Хью Джекманом в главной роли в 2017 году поступило наибольшее число жалоб от британских кинолюбителей. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного на сайте Британского совета по классификации фильмов.
Лента получила 20 официально зарегистрированных жалоб. Большинству зрителей не понравилось, что «Логан» со сценами насилия и жестокости получил возрастной рейтинг «15 лет и старше». В Британском совете подчеркнули, что лента больше концентрировалась на экшн-сценах, нежели чем на садизме.
Отмечается, что в предыдущие годы лидерами среди самых возмутительных фильмов становились те, что набирали от 40 до 50 негативных обращений. В 2017-м количество жалоб упало до 262 по сравнению с 371 жалобой в предыдущем году.
На второй строчке — лента «Конг: Остров черепа» с шестью жалобами. Третье место разделили фильмы «Чужой: Завет», «Призрак в доспехах» и «Оно», получившие по пять жалоб.
В июле 2017-го сообщалось, что самым возмутительным фильмом 2016 года стал комедийный боевик «Дэдпул» c Райаном Рейнольдсом. На супергеройскую картину поступила 51 жалоба.
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