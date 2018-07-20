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Ляпы в советских мультиках
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Ляпы в советских мультиках 

Рамблер 1 час назад
Внимательные зрители любят выискивать ляпы не только в кинофильмах, но и в мультиках. Грешат ошибками не только произведения американских студий, но и отечественные мультипликационные фильмы, созданные мэтрами анимационного кино.
1. «Крокодил Гена». Чебурашка познакомился с крокодилом Геной после того, как прочитал объявление, но потому Чебурашка почему-то не смог прочитать телеграмму, поэтому Гена взялся обучить друга чтению.
2. «Простоквашино». В различных сериях меняется форма и объём груди мамы дяди Фёдора, причём эти трансформации довольно серьёзные.
3. «Ну погоди!». В восьмом выпуске действие происходит на новогоднем утреннике, где Волк и Заяц дуэтом исполняют песню. Сначала на Волке надеты чёрные колготки, в другой сцене колготок уже нет.
4. «Крошка Енот». В одном эпизоде у Енота пропадает его полосатый хвост, но, к счастью, уже через несколько секунд хвостик появляется.
5. «Малыш и Карлсон». Сначала можно увидеть, что квартира Малыша находится на последнем этаже дома, но в последующем эпизоде оказывается, что над ней есть ещё как минимум один этаж.
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