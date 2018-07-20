Казанцы смогут посмотреть советское кино под открытым небом

Казанских киноманов, особенно предпочитающих советское кино, ждет приятный сюрприз. В парке «Крылья Советов» пройдет серия бесплатных кинопоказов «Ретро-четверг». Пришедшие на мероприятия смогут посмотреть шедевры советского кино. Кино будут показывать до конца лета. Начало сеансов — в 21:00. Так, 26 июля можно будет увидеть фильм «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен», 2 августа — «Москва слезам не верит», 16 августа горожане увидят фильм «Асса», 23 августа — «Вокзал для двоих», а завершит серию кинопоказов картина «Курьер», которую покажут 30 августа.