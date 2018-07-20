Звезда «Дэдпула 2» подружится с Джокером

Зази Битц, сыгравшая Домино в сиквеле «Дэдпула», может присоединиться к Хоакину Фениксу в криминальной драме «Джокер», посвященной главному злодею Готэма.

27-летней актрисе предложили роль матери-одиночки, интерес к которой проявил молодой человек, еще не превратившийся в клоуна-психопата по имени Джокер.

Напомним, что действие фильма развернется в 1980-е гг. и расскажет печальную историю о том, как обычный парень переметнулся на сторону зла и стал королем преступного мира.

Тодд Филлипс приступит к съемкам малобюджетной ленты осенью. Премьера «Джокера» намечена на 4 октября 2019 года.

Что касается Зази Битц, то ее карьера уверенно идет в гору. Недавно актриса получила номинацию на «Эмми» за роль в сериале «Атланта». А в ближайшем будущем ее ждут, как минимум, два полнометражных проекта — «Бледная голубая точка» с Натали Портман и «Против всех врагов» с Кристен Стюарт

Елизавета Бережная