Вышел первый трейлер финальной части «Гоголя»

Игра со зрителям в духе "Шерлока" продолжается. На этот раз основой для фильма послужила мрачная повесть "Страшная месть", которую по обилию ужасов можно сравнить разве что с "Вием".

Мертвецы, кровавая вражда, проклятый род, колдун, для которого нет ничего святого, черная магия, инцест — и все это на фоне противостояния казаков и поляков в XVII века. Как именно авторы киносериала обыграют классическую историю, пока неизвестно.

Но судя по трейлеру, именно в ней стоит искать разгадку личности черного всадника, который много лет убивает девушек в округе. Как и связь этих преступлений с самим Гоголем.

Главные спойлеры: возвращение как будто убитого сыщика Якова Гуро в исполнении Олега Меньшикова и неизбежное воскрешение самого Гоголя.

Несмотря на то, что оба события вполне закономерны, герой Меньшикова может нас удивить. Судя по всему, он сойдется в схватке с персонажем Стычкина.