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Вышел первый трейлер финальной части «Гоголя»
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Вышел первый трейлер финальной части «Гоголя» 

Рамблер 1 час назад
Компания Александра Цекало и канал ТВ-3 выпустили трейлер заключительного фильма трилогии о мистических приключениях писателя Николая Васильевича Гоголя в селе Диканька.
Игра со зрителям в духе "Шерлока" продолжается. На этот раз основой для фильма послужила мрачная повесть "Страшная месть", которую по обилию ужасов можно сравнить разве что с "Вием".
Мертвецы, кровавая вражда, проклятый род, колдун, для которого нет ничего святого, черная магия, инцест — и все это на фоне противостояния казаков и поляков в XVII века. Как именно авторы киносериала обыграют классическую историю, пока неизвестно.
Но судя по трейлеру, именно в ней стоит искать разгадку личности черного всадника, который много лет убивает девушек в округе. Как и связь этих преступлений с самим Гоголем.
Главные спойлеры: возвращение как будто убитого сыщика Якова Гуро в исполнении Олега Меньшикова и неизбежное воскрешение самого Гоголя.
Несмотря на то, что оба события вполне закономерны, герой Меньшикова может нас удивить. Судя по всему, он сойдется в схватке с персонажем Стычкина.
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