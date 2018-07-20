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В Британии назвали самый «возмутительный» фильм 2017 года
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В Британии назвали самый «возмутительный» фильм 2017 года 

РИА Новости 39 минут назад
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Фантастический боевик «Логан» с Хью Джекманом в главной роли собрал наибольшее число возмущенных отзывов среди фильмов 2017 года. Об этом сообщает Британский совет по классификации фильмов.
Всего картина получила 20 официальных жалоб от зрителей. Большинство из них вызваны обилием сцен насилия в фильме, которому был присвоен возрастной рейтинг «Для лиц от 15 лет». Зрители считали, что лента должна была получить рейтинг «18+».
В Британском совете объяснили присвоение более мягкого рейтинга тем, что авторы в сценах насилия акцентировали внимание не на садизме, а на экшн-составляющей картины.
Также в совете подчеркнули, что за прошедший год на фильмы поступало гораздо меньше жалоб: 262 против 371, поданной в 2016-м. При этом ранее наиболее «возмутительные фильмы», как правило, собирали около 40-50 жалоб.
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