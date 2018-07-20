Очень драйвовое кино: самые крутые сцены из фильмов

Фильмы дарят нам множество незабываемых эмоций — вдохновение, радость, смех, печаль и тоску… И в том числе — поднимают наш адреналин. Сегодня мы решили вспомнить самые крутые сцены из кино, которые заставляли кровь зрителей бурлить.

300 спартанцев Начало Kingsman: Секретная служба Темный рыцарь: возрождение легенды Безумный Макс: Дорога ярости Мстители Аватар Форсаж

300 спартанцев

Зак Снайдер любит держать своего зрителя в напряжении — его фильмы известны во многом благодаря шикарной картинке. Фанаты его творчества прониклись визуальным стилем режиссера еще в «Рассвете мертвецов», но после фильма «300 спартанцев» его имя стало известно всему миру. И во многом именно благодаря наикрутейшей сцене боя спартанцев с персами.

Начало

В фильме «Начало» еще один мастер визуальных аттракционов Кристофер Нолан создает потрясающее зрелище, и во многом — благодаря оригинальности самой идеи. Одной из самых ярких сцен в фильме стала стычка героев во вращающемся коридоре, которая прошла настолько эффектно, что врезалась в память всем зрителям.

Kingsman: Секретная служба

Фильм «Kingsman: Секретная служба» подарил нам одну из наиболее интересных ролей вечного английского джентльмена Колина Ферта , добавив +100500 к привлекательности актера. И, конечно, сцена в церкви стала пиком крутости этого персонажа, позволив ему переехать в сиквел даже «после смерти».

Темный рыцарь: возрождение легенды

И снова Нолан. Трилогия «Темный рыцарь» стала эталоном фильмов о Бэтмене, и во многом — благодаря шикарным визуальным сценам с драками и погонями. Конечно, режиссер щедро снабдил картину моралью и интересными типажами, но вряд ли они бы вытянули на себе фильм без крутого экшена. И эта сцена тому прямое доказательство.

Безумный Макс: Дорога ярости

«Безумный Макс: Дорога ярости» представляет собой практически совершенную картинку, и на протяжении всего хронометража зрителей уверенно держат в напряжении за счет насыщенных и динамичных экшен-сцен. Огромную роль в фильме (чуть меньше, чем у Тома Харди ) играют автомобили. Неудивительно, что сцена сражения в буре из этой картины вошла в топ самых-самых.

Мстители

Фильмы Марвел можно включать в подборку практически целиком, однако первый раз эпичность, размах и качественный экшен с участием множества героев настиг зрителя задолго до «Войны бесконечности» — в первых «Мстителях». Все герои первый раз работают слаженно и четко, вокруг летают злобные инопланетяне, рушатся дома.. битва за Нью-Йорк надолго останется самой впечатляющей в истории киновселенной.

Аватар

Самый кассовый фильм нашего времени не мог не отличится эпичным экшеном. «Аватар» Кемерона стал популярным во многом благодаря потрясающему визуальному ряду и зашкаливающей эпичности. Максимума оба этих качества достигли в шикарной битве за Пандору.

Форсаж

Практически из любого фильма этой серии можно выдернуть крутую сцену драки или погони, нарушающую законы физики, логики и здравого смысла. Сегодня мы остановились на 6 части «Форсажа». Динамичные съемки, мост, обалденные автомобили, любовь и…танк. Крутость героя Вина Дизеля в этой сцене зашкаливает, а смотреть его прыжок можно бесконечно.

Конечно, это далеко не все крутые сцены в кино, можно вспомнить «Звездные войны», «007: Скайфолл» и другие фильм, где адреналин в крови понимается уже от названия. А какая сцена в кино кажется вам самой крутой?

От крутости кино вдохновлялась Надежда Никанорова