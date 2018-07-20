25 лет назад ушёл из жизни Брюс Ли 

20 июля 1973 года скончался легендарный гонконгский и американский актёр Брюс Ли. В историю он вошёл не только как артист, но и как непревзойдённый мастер боевых искусств. Он владел кунг-фу и даже разработал свой собственный стиль под названием джиткундо. О его технике ходили легенды: рассказывали, будто во время кинематографических сражений не всегда удавалось заснять его движения с традиционной частотой 24 кадра в секунду. Кроме того, Брюс Ли выступил режиссёром нескольких картин, в частности снял фильмы «Путь дракона» и «Большой босс».