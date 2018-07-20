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В кинотеатре «Факел» на шоссе Энтузиастов покажут фильм Эйдзо Сугавы
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В кинотеатре «Факел» на шоссе Энтузиастов покажут фильм Эйдзо Сугавы 

Управа района Лефортово 23 минуты назад
Фото: Управа района Лефортово
Картину «Река светлячков» японского режиссера Эйдзо Сугавы покажут в среду, 25 июля, в кинотеатре «Факел». Об этом говорится на сайте Москино.
«Фильм рассказывает историю подростка Тацуо, влюбленного в одноклассницу Эйко и переживающего из-за проблем в семье. У его отца большие неприятности с кредиторами, он попадает в больницу, и расходы на лечение ложатся тяжелым бременем на семью. Тие, мать мальчика, часто рассказывала ему в детстве легенду о том, что если в апреле будет сильный снегопад, то летом над водопадом появится много светлячков. Если влюбленные увидят их, то им суждено быть вместе. И вот в апреле выпал снег…», — сказано в описании фильма.
Показ состоится на японском языке с русскими субтитрами. Начало в 19.00. Для участия необходима регистрация на сайте Москино.
Напомним, кинотеатр «Факел» расположен на шоссе Энтузиастов, дом 15/16. (мю)
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