В кинотеатре «Факел» на шоссе Энтузиастов покажут фильм Эйдзо Сугавы

Картину «Река светлячков» японского режиссера Эйдзо Сугавы покажут в среду, 25 июля, в кинотеатре «Факел». Об этом говорится на сайте Москино.

«Фильм рассказывает историю подростка Тацуо, влюбленного в одноклассницу Эйко и переживающего из-за проблем в семье. У его отца большие неприятности с кредиторами, он попадает в больницу, и расходы на лечение ложатся тяжелым бременем на семью. Тие, мать мальчика, часто рассказывала ему в детстве легенду о том, что если в апреле будет сильный снегопад, то летом над водопадом появится много светлячков. Если влюбленные увидят их, то им суждено быть вместе. И вот в апреле выпал снег…», — сказано в описании фильма.

Показ состоится на японском языке с русскими субтитрами. Начало в 19.00. Для участия необходима регистрация на сайте Москино.

Напомним, кинотеатр «Факел» расположен на шоссе Энтузиастов, дом 15/16. (мю)