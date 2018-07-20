Современные израильские фильмы покажут в рамках кинофестиваля в парке «Сокольники»

Режиссеры Рама Бурштейн и Элиран Элья, а также сценарист Шай Лахав представят свои фильмы в Москве на 17-ом фестивале израильского кино, который пройдет с 29 июля по 29 августа в летнем кинотеатре «Пионер» в парке «Сокольники». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«В программе 17-го фестиваля израильского кино будут лучшие современные израильские фильмы, ночной показ популярного израильского сериала «Разбудить медведя», а также встречи с режиссерами и сценаристами: свои работы представят режиссер Рама Бурштейн («Сквозь стену») и Элиран Элья («Сомнительные»), а также сценарист Шай Лахав («И тогда пришла она»)», — сообщили организаторы мероприятия.

Там пояснили, что фестиваль в этом году приурочен к 70-летию со дня основания государства Израиль. Откроет фестиваль 29 июля комедия «Сквозь стену» режиссера Р. Бурштейн. Гостей фестиваля ждет выступление израильской рок-группы Buckets N Joints и других коллективов, а также дегустация израильской еды — от хумуса и фалафеля до сладостей. На закрытии фестиваля 29 августа зрители увидят комедию «И тогда пришла она» и пообщаются со сценаристом Шайем Лахавом.

«Специальным событием фестиваля станет предпремьерный показ картины «Дом в Галилее» — редкая возможность увидеть фильм — лауреат кинофестиваля в Хайфе раньше всех. Также в программе документальный фильм «Бен-Гурион. Эпилог» об отце-основателе государства Израиль и тонкая драма 1987 г. «Блюз уходящего лета», — сообщили организаторы.