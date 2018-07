7 мощных фантастических фильмов, которые стоит посмотреть

7 мощных фантастических фильмов, которые стоит посмотретьСегодняшняя подборка понравится всем любителям достойной взрослой фантастики. Без супергероев и прочей мишуры. Сиквелы к культовым фильмам, достойные аналоги «классики» и философские рассуждения о 21-ом веке под слоем сурового апокалипсиса.

1. Живое

Life, 2017

Жанр: фантастика, ужасы

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.4 / 6.6 Купить в iTunes: 349 руб.

Идеальное кино для всех фанатов легендарного фантастического фильма ужасов «Чужой». Космос, непонятная враждебная форма жизни, замкнутое пространство и «что-то пошло не так». Все как мы любим. До саспенса картины Ридли Скотта здесь, конечно, далеко. Но эта качественная фантастика точно заслуживает вашего внимания. Развязка фильма так и во все сможет «приятно» удивить.

2. Нечто

The Thing, 2011

Жанр: фантастика, ужасы

Режиссёр: Маттис ван Хейниген мл.

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.4 / 6.2 Приквел к знаменитому фильму «Нечто» мастера ужасов Джона Карпентера . Отсылки к оригиналу, огнемёты, гнетущее чувство страха ожидаемая (для поклонников) концовка, которая мягко перетекает в знаменитый культовый фильм 1982 года.

3. Бегущий по лезвию 2049

Blade Runner 2049, 2017

Жанр: фантастика

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.6 / 7.7 Купить в iTunes: 399 руб.

Тягучий непростой для понимания фильм является продолжением культового фильма Ридли Скотта 1982 года. Волшебная операторская работа, сумасшедшие спецэффекты и грустный Райан Гослинг. Любителям экшена фильм покажется затянутым, а фанатам Вангелиса не понравится саундтрек, но «Бегущий по лезвию 2049» все равно стоит посмотреть. Как минимум, ради работы оператора Роджера Дикенса, который заслуженно получил за нее статуэтку «Оскар». Обзор к одному из лучших фантастических фильмов прошлого года можно прочитать на нашем сайте.

4. Я — начало

I Origins, 2014

Жанр: фантастика, драма

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.5 / 7.3 Купить в iTunes: 199 руб.

Сложный глубокий философский фильм, который выделятся в сегодняшней подборке. В сюжете истории переплелись фантастика, наука и религия. Тот случай, когда учёному предстоит поверить во что-то большее, чем научные факты. Выделим замечательный саундтрек к этой необычной картине.

5. Новая Эра Z The Girl with All the Gifts, 2016

Жанр: фантастика, триллер, драма

Актеры: Сенниа Нануа, Фисайо Акинаде, Доминик Типпер , Пэдди Консидайн

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.1 / 6.7 Купить в iTunes: 299 руб.

Постапокалиптический зомби-хоррор о мире, спасение которого возможно благодаря детям. Как бы странно это не звучало. В своём жанре фильм выделяется за счёт неизбитого сюжета, красивых атмосферных пейзажей, потрясающей музыки и отличной операторской работой. Естественно, с фильмом «Война миров Z» данная картина не имеет ничего общего. Очередной привет нашим ушлым локализаторам.

6. Сквозь снег

Snowpiercer, 2013

Жанр: фантастика, триллер

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.7 / 7.0 Ещё один фильм в сегодняшней подборке, посвящённый мировой катастрофе. На этот раз речь идёт о всемирном замерзании. В живых остались лишь пассажиры огромного поезда, который представляет из себя замкнутую эко-систему с классовым делением. Отличный сюжет с актуальным и во многом прямолинейным посылом. Изобретательные декорации, сильный актёрский состав, очевидные метафоры, и, по слухам, запрет на прокат в России делают этот фильм обязательным к просмотру всеми любителями суровой фантастики.

7. Тау Tau, 2018

Жанр: фантастика, триллер

Режиссёр: Федерико Д’Алессандро

Возрастной рейтинг: 18+