7 мощных фантастических фильмов, которые стоит посмотреть 

7 мощных фантастических фильмов, которые стоит посмотретьСегодняшняя подборка понравится всем любителям достойной взрослой фантастики. Без супергероев и прочей мишуры. Сиквелы к культовым фильмам, достойные аналоги «классики» и философские рассуждения о 21-ом веке под слоем сурового апокалипсиса.
1. Живое
Life, 2017
Жанр: фантастика, ужасы
Режиссёр: Даниэль Эспиноса
Актеры: Хироюки Санада, Райан Рейнольдс, Ребекка Фергюсон, Джейк Джилленхол
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.4 / 6.6 Купить в iTunes: 349 руб.
Идеальное кино для всех фанатов легендарного фантастического фильма ужасов «Чужой». Космос, непонятная враждебная форма жизни, замкнутое пространство и «что-то пошло не так». Все как мы любим. До саспенса картины Ридли Скотта здесь, конечно, далеко. Но эта качественная фантастика точно заслуживает вашего внимания. Развязка фильма так и во все сможет «приятно» удивить.
2. Нечто
The Thing, 2011
Жанр: фантастика, ужасы
Режиссёр: Маттис ван Хейниген мл.
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.4 / 6.2 Приквел к знаменитому фильму «Нечто» мастера ужасов Джона Карпентера. Отсылки к оригиналу, огнемёты, гнетущее чувство страха ожидаемая (для поклонников) концовка, которая мягко перетекает в знаменитый культовый фильм 1982 года.
3. Бегущий по лезвию 2049
Blade Runner 2049, 2017
Жанр: фантастика
Режиссёр: Дени Вильнёв
Актеры: Райан Гослинг, Харрисон Форд, Ана де Армас, Сильвия Хукс
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.6 / 7.7 Купить в iTunes: 399 руб.
Тягучий непростой для понимания фильм является продолжением культового фильма Ридли Скотта 1982 года. Волшебная операторская работа, сумасшедшие спецэффекты и грустный Райан Гослинг. Любителям экшена фильм покажется затянутым, а фанатам Вангелиса не понравится саундтрек, но «Бегущий по лезвию 2049» все равно стоит посмотреть. Как минимум, ради работы оператора Роджера Дикенса, который заслуженно получил за нее статуэтку «Оскар». Обзор к одному из лучших фантастических фильмов прошлого года можно прочитать на нашем сайте.
4. Я — начало
I Origins, 2014
Жанр: фантастика, драма
Режиссёр: Майк Кэхилл
Актеры: Майкл Питт, Брит Марлинг, Астрид Берже-Фрисби, Стивен Ян Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.5 / 7.3 Купить в iTunes: 199 руб.
Сложный глубокий философский фильм, который выделятся в сегодняшней подборке. В сюжете истории переплелись фантастика, наука и религия. Тот случай, когда учёному предстоит поверить во что-то большее, чем научные факты. Выделим замечательный саундтрек к этой необычной картине.
5. Новая Эра Z The Girl with All the Gifts, 2016
Жанр: фантастика, триллер, драма
Режиссёр: Колм МакКарти
Актеры: Сенниа Нануа, Фисайо Акинаде, Доминик Типпер, Пэдди Консидайн
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.1 / 6.7 Купить в iTunes: 299 руб.
Постапокалиптический зомби-хоррор о мире, спасение которого возможно благодаря детям. Как бы странно это не звучало. В своём жанре фильм выделяется за счёт неизбитого сюжета, красивых атмосферных пейзажей, потрясающей музыки и отличной операторской работой. Естественно, с фильмом «Война миров Z» данная картина не имеет ничего общего. Очередной привет нашим ушлым локализаторам.
6. Сквозь снег
Snowpiercer, 2013
Жанр: фантастика, триллер
Режиссёр: Пон Джун-хо Актеры: Крис Эванс, Сон Кан-хо, Тильда Суинтон, Джейми Белл
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.7 / 7.0 Ещё один фильм в сегодняшней подборке, посвящённый мировой катастрофе. На этот раз речь идёт о всемирном замерзании. В живых остались лишь пассажиры огромного поезда, который представляет из себя замкнутую эко-систему с классовым делением. Отличный сюжет с актуальным и во многом прямолинейным посылом. Изобретательные декорации, сильный актёрский состав, очевидные метафоры, и, по слухам, запрет на прокат в России делают этот фильм обязательным к просмотру всеми любителями суровой фантастики.
7. Тау Tau, 2018
Жанр: фантастика, триллер
Режиссёр: Федерико Д’Алессандро
Актеры: Майка Монро, Эд Скрейн, Гари Олдман
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 5.6 / 5.6 Очередной проект от Netflix, который не может похвастаться высокими оценками, но при этом выделяется интересным сюжетом о схватке искусственного интеллекта и незадачливой сексапильной воровки. После просмотра фильм может вызвать дискуссии и рассуждения о взаимоотношении человечества и будущих высоких технологий. Для тех, кому мало «Чёрного зеркала».