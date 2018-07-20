Amazon и Netflix наперегонки наращивают объемы производства

Amazon и Netflix развернули борьбу за глобальное первенство в 2016 году, и с тех пор наращивают объемы производства собственного контента.

Аналитическое бюро IHS Markit предоставило следующие данные: в 2017 году Netflix выпустил 1 257 часов оригинального видеоконтента — что намного больше, чем 285 часов оригинальных видео, спродюсированных для Amazon Prime. Кроме того, в Netflix стали производить больше фильмов и сериалов для отдельных рынков за пределами США, их в прошлом году в общей сложности выпущено около 402 часов.

В 2017 году контент для международной аудитории составил 40% от общего объема продукции Amazon, и 32% у Netflix. Обе платформы адаптируют свои каталоги для разных рынков и транслируют местный видеоконтент. Учитывают особенности местной экономики, используют контакты с медиа-ресурсами на иностранных языках, Привлекают артистов дубляжа и переводчиков субтитров.

Первым оригинальным сериалом Netflix был «Лиллехаммер», он вышел в 2012 году, а в 2017-м в каталоге компании уже 300 наименований популярных сериалов и фильмов. Их метод глобальной дистрибуции контента признан переворотом в бизнесе телевещания.

Ритейл-гигант Amazon, которые тоже запустил первый сериал в 2012 (успешно перезапустили «Улицу потрошителя», от которого отказались BBC), отстаёт от Netflix, но тоже набирает темпы. В прошлом году Amazon Prime Video выпустил 56 новых сериалов и фильмов.

Старший аналитик IHS Markit Тим Уэсткотт комментирует: «Netflix и Amazon создали огромные сети вещания, жанрово разнообразные — драмы и комедии, детские шоу, документальные фильмы, театральные постановки. Обе компании также все активнее экспериментируют с жанром реалити-шоу.

По статистике IHS Markit, к концу прошлого года количество зарубежных подписчиков Netflix впервые превысило количество подписчиков из США: первых стало 57,8 млн, вторых — 52,8 млн Amazon вышел на глобальный рынок позже; в США у них к концу прошлого года стало 30,2 млн пользователей, а за рубежом — почти 15 млн Уэскотт добавляет: „Телепродакшн прошлого работал, как правило, на местную аудиторию; на экспорте видеоконтента можно было хорошо заработать, но это всегда был второстепенный канал прибыли. Разница во времени между Америкой и другими континентами, позволяла пиратам легко воровать хитовые новинки вроде „Игры престолов“. Amazon и Netflix скорректировали график выхода новинок, и это решило массу проблем: во всех странах премьеры происходят одновременно. Международная аудитория непрерывно растет, этому тоже помогает добросовестная работа сервисов — в частности, они популяризировали на весь мир перевод субтитров, что раньше было модно разве что в узких кругах любителей экзотического арт-хауса“.

ИСТОЧНИК: Advanced Television