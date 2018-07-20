Кто ты без своего костюма: в Сан-Диего стартовал Comic-Con

В Сан-Диего (штат Калифорния) стартовал фестиваль Comic-Con — главное событие в мире гик-культуры. Для фанатов он предоставляет уникальную возможность увидеть живьем любимых актеров, знаменитых режиссеров, сценаристов и продюсеров. Сотни людей, переодевшись в героев комиксов и киногероев, заполняют многочисленные залы, где проходят презентации, пресс-конференции и дискуссии.

Первый международный фестиваль комиксов прошел в городе Сан-Диего (штат Калифорния) в 1970 году. Изначально он задумывался как выставка комиксов, научной фантастики и связанного с ними популярного искусства. Сейчас он включает в себя и другие элементы поп-культуры — телесериалы, аниме, видеоигры, фэнтези и веб-комиксы.