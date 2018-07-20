Ещё
Кто ты без своего костюма: в Сан-Диего стартовал Comic-Con
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Кто ты без своего костюма: в Сан-Диего стартовал Comic-Con 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Сан-Диего (штат Калифорния) стартовал фестиваль Comic-Con — главное событие в мире гик-культуры. Для фанатов он предоставляет уникальную возможность увидеть живьем любимых актеров, знаменитых режиссеров, сценаристов и продюсеров. Сотни людей, переодевшись в героев комиксов и киногероев, заполняют многочисленные залы, где проходят презентации, пресс-конференции и дискуссии.
Первый международный фестиваль комиксов прошел в городе Сан-Диего (штат Калифорния) в 1970 году. Изначально он задумывался как выставка комиксов, научной фантастики и связанного с ними популярного искусства. Сейчас он включает в себя и другие элементы поп-культуры — телесериалы, аниме, видеоигры, фэнтези и веб-комиксы.
ТАСС: последние новости
"Ленфильм" откроет киномарафон памяти Алексея Германа Владимир Вдовиченков и Елена Лядова войдут в жюри фестиваля короткометражек в Калининграде Футболисты сборной Хорватии перечислят призовые за ЧМ в фонд помощи детям
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку8
Ляпы в советских мультиках3
Кто приструнил Михалкова3
Самый дерзкий плагиат в кинематографе7
Названо самое популярное видео 90-х11
Видео
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
10:43
Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение