Марк Уолберг решил торговать машинами Chevrolet

Актер Марк Уолберг , известный по ролям в фильмах «Ограбление по-итальянски» и «Трансформеры: Эпоха истребления», станет продавцом автомобилей Chevrolet. Совместно с известным мичиганским автодилером Джейем Фельдманом он откроет дилерский центр Mark Wahlberg Chevrolet в городе Колумбус. Об этом сообщает MLive.

«Я постоянно ищу новые возможности использовать личный бренд и заниматься бизнесом, который мне интересен, — говорит Уолберг. — Я люблю машины, поэтому решил воспользоваться возможностью поработать с Джейем и представлять такую культовую марку, как Chevrolet».

Ранее Уолберг уже попробовал себя в ресторанном бизнесе, открыв сеть закусочных Wahlburgers, и телевизионных реалити-шоу, став продюсером Breaking Boston, а также в спорт: в 2013 году актер приобрел долю в команде по крикету Barbados Tridents.