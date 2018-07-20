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Марк Уолберг решил торговать машинами Chevrolet
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Марк Уолберг решил торговать машинами Chevrolet 

Motor.ru 22 часа назад
Фото: Motor.ru
Актер Марк Уолберг, известный по ролям в фильмах «Ограбление по-итальянски» и «Трансформеры: Эпоха истребления», станет продавцом автомобилей Chevrolet. Совместно с известным мичиганским автодилером Джейем Фельдманом он откроет дилерский центр Mark Wahlberg Chevrolet в городе Колумбус. Об этом сообщает MLive.
«Я постоянно ищу новые возможности использовать личный бренд и заниматься бизнесом, который мне интересен, — говорит Уолберг. — Я люблю машины, поэтому решил воспользоваться возможностью поработать с Джейем и представлять такую культовую марку, как Chevrolet».
Ранее Уолберг уже попробовал себя в ресторанном бизнесе, открыв сеть закусочных Wahlburgers, и телевизионных реалити-шоу, став продюсером Breaking Boston, а также в спорт: в 2013 году актер приобрел долю в команде по крикету Barbados Tridents.
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