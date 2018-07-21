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Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»
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Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Служебный роман"
Фильм "Служебный роман" режиссера Эльдара Рязанова вышел в далеком 1977 году, но до сих пор любим почти всеми взрослыми жителями нашей страны, несмотря на то что с момента его появления прошло уже более сорока лет.
В кино рассказывается история простого советского служащего, который, по совету своего друга-начальника, решает "приударить" за директором, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Поначалу затея кажется провальной, но все меняется, и в обыденную жизнь главных героев приходит настоящее светлое чувство. Любовь побеждает: добрые герои получают давно заслуженную награду, а злодеи — порицание и позор.
Некоторые фразы из фильма стали настолько привычными, что не все могут вспомнить, откуда они вообще взялись. Предлагаем пройти наш тест и проверить свою память или, наоборот, узнать кое-что новое.
Комментарии8
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