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Фоторепортаж: Из чего состоит киновселенная Алексея Германа-старшего?
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Фоторепортаж: Из чего состоит киновселенная Алексея Германа-старшего? 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Сегодня, 20 июля, исполнилось бы 80 лет Алексею Юрьевичу Герману — одному из самых значимых советских и российских режиссеров. В Эрарте до 5 августа проходит выставка, посвященная его последней картине «Трудно быть богом», которая готовилась почти 14 лет. Мы публикуем фото экспонатов, воссоздающий мир Арканара из повести братьев Стругацких.
Первый вариант сценария Алексей Юрьевич Герман написал еще в 1968-м — через четыре года после публикации повести «Трудно быть богом». Его помогал готовить Борис Стругацкий. Но киноначальники тогда решили положить проект на полку.
К фильму вернулись лишь в 2000-х. Съемки развернулись спустя 32 года в замках Чехии, а за сценарий уже отвечала супруга Алексея Германа — Светлана Кармалита.
Средневековый мир Арканара сочиняли художник по костюмам Екатерина Шапкайц и Сергей Коковкин, создавший оружие, музыкальные инструменты, игрушки — словом, весь быт картины. Эпохальную ленту готовили почти 14 лет и закончили уже после смерти Германа-старшего — его не стало в феврале 2013-го. Выставка «"Трудно быть богом". Фильм Алексея Германа-старшего и материальная культура Арканара» до 5 августа в Эрарте.
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