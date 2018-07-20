Их хотела вся Америка: 13 самых горячих актрис классического Голливуда

Наверное, недостатка в красавицах не было во все времена. Но это не точно. О прелестях женщин прошлых веков теперь судить трудно — а вдруг художники их приукрашали? Только с появлением фото и кино мы можем не сомневаться в объективности изображения: техника не врет.

И хотя большую часть прошлого века даже самых горячих актрис старательно «закутывали», и цензура не спала, но прятать яркую внешность многих кинобогинь было сложно и даже нелогично.

Мы нашли так много эффектных и роковых королев кино середины прошлого века, что, похоже, настало время для тесного знакомства с голливудской классикой. Ты только взгляни, ну как такое можно игнорировать?

Фото: Rex/Fotodom.ru Этот прекрасный список мы начнем с Натали Вуд по двум причинам: во-первых, у этой очаровательной актрисы сегодня, 20 июля, юбилей — ей бы исполнилось 80 лет. А во-вторых, трижды номинированная на «Оскар» любимица Америки 60-х имеет русские корни — ее мама родом из Сибири, и Натали считала себя «очень русской».

На большом экране она начала появляться с четырех лет, а уже в 17 лет она впервые была номинирована на главную кинонаграду Голливуда. Согласись, молодец?

Фото: Rex/Fotodom.ru Появиться в одной ленте со стремительно восходящей звездой Монро, не боясь стать «второй скрипкой», могла далеко не каждая актриса. Но Джейн Расселл не боялась и блестяще сыграла Дороти Шоу в культовой ленте «Джентльмены предпочитают блондинок».

Ее покровителем был не кто иной, как один из главных кинодельцов того времени — Ховард Хьюз . Существует легенда, что формы Рассел так вдохновили этого миллионера, что специально для съемок в ее первом фильме «Вне закона» он изобрел для актрисы бюстгальтер на косточках. Но Джейн от него отказалась — ее фигура и так выглядела потрясающе.

Бриджит Бардо

Фото: Rex/Fotodom.ru Не только символ, но еще и певица, фотомодель, автобиограф и ярая защитница животных еще в те времена, когда это не было мейнстримом.

За 20 лет своей активной карьеры Бардо снялась в 48 фильмах, спела 80 песен и даже стала первой моделью для бюста официального символа Франции — Марианны. А еще ей нужно сказать отдельно спасибо за бикини — популярность этого купальника во многом связана с ее появлением в нем на Каннском кинофестивале 1953 года и в своих ранних фильмах.

Фото: Rex/Fotodom.ru Хотя как актриса она добилась того, что Американский институт киноискусства поместил ее на почетное третье место в списке величайших актрис американского кино, но деятельность Одри не ограничивалась большим экраном.

Если Бардо защищала животных, то Хепберн была международным послом доброй воли ЮНИСЕФ и настолько активным, что в 1992 году была награждена президентской медалью Свободы (очень серьезной и почетной наградой).

Фото: Cinetext /Russian Look

Кто первая женщина, получившая за роль в кино миллион? Правильно, Тейлор! Заметь, это случилось в 63-м, когда она снималась в «Клеопатре», а на доллар можно было купить гораздо больше, чем сейчас.

У Элизабет было много не только денег и поклонников, но и мужей. Если быть точными — восемь.

Фото: Rex/Fotodom.ru У Хейворт семейная жизнь была менее активной, она успела побывать замужем всего пять раз, зато один из ее мужей (номер три) был принцем. За 37 лет она снялась в 60 фильмах, но даже после завершения карьеры продолжала появляться на экране.

Вернее, постер с ее изображением, который стал своеобразным символом эпохи и «засветился» в культовых лентах «Побег из Шоушенка» и «Похитители велосипедов», а также в сериале «Корона» и фильме «Малхолланд Драйв», который снял Дэвид Линч

Фото: Rex/Fotodom.ru Ты, наверное, удивлен тем, что Мэрилин Монро в нашем списке очутилась так далеко? Если честно, нас это тоже немного смутило. Ну да ладно.

Сказать что-то новое про главную блондинку, которой посвящено столько книг и фильмов, достаточно сложно, поэтому напомним три важных факта. Во-первых, именно она украсила обложку первого номера Playboy, а во-вторых, Мэрилин, вопреки распространенным мифам о блондинках, была очень умной и любила читать.

И не только наш журнал, но и серьезных классиков — в ее личной библиотеке было более 400 книг. И в-третьих, если хочешь увидеть с чего началась ее актерская карьера, пожалуйста — вот трейлер ее дебютной ленты «Ниагара».

Фото: Rex/Fotodom.ru В середине 60-х большую популярность приобретали актрисы не только кино, но и телевидения. Так, в фильмографии Иден было немало хороших картин, но громкий и ошеломительный успех пришел к ней из-за главной роли в сериале.

Он назывался «Я мечтаю о Джинни», и мечтали мужчины Америки о ней не только из-за способности героини исполнять желания, но и из-за горячей Иден в открытом костюмчике. К слову, в 2005-м, в сериале «Американские мечты» Барбару Иден сыграла Пэрис Хилтон . О том, насколько они похожи, суди сам.

Грейс Келли

Фото: Cinetext /Russian Look

Грейс была известна как актриса авантюрных фильмов, и ее очень любил приглашать в свои картины сам Альфред Хичкок , но, увы, ее кинокарьера продлилась всего четыре года, за которые она снялась в десяти фильмах.

А дальше? А дальше ей было трудно (вернее, нельзя) совмещать работу в качестве актрисы с положением княжеской особы. Дело в том, что во время съемок она познакомилась с очаровательным мужчиной, который оказался князем Монако Ренье III. А дальше, как сам понимаешь — свадьба, рождение наследного принца, присмотр за страной и прочая рутина царственной особы, которую народ очень любил.

Фото: Rex/Fotodom.ru Хичкок, разумеется, грустил без Келли, но вскоре утешился и зажег новую звезду — Ким Новак, которая в 1958 году сыграла в его триллере «Головокружение».

Вообще-то Ким звали Мэрилин, но, чтобы не было путаницы, ее заставили сменить имя. И похудеть. А как иначе? Ее ведь готовили на замену Риты Хейворт, о которой мы писали выше. И Ким (которая Мэрилин) успешно справилась с поставленной задачей уже через год после дебюта, сыграв в одном фильме с Фрэнком Синатрой.

Бетти любила говорить, что у ее успеха есть две причины, и она стоит на обеих. Ноги этой актрисы и впрямь были настолько выдающимися, что их идеальность признали специалисты чулочно-носочных изделий (!), а британская компания Lloyd’s of London застраховала их на миллион долларов.

Она была не только самой высокооплачиваемой американкой своего времени, но и музой главного плейбоя мира. В одном из интервью Хью Хефнер назвал источником вдохновения для создания своей империи Playboy именно Бетти Грэйбл.

Фото: Rex/Fotodom.ru Тебя мучает вопрос, кто начал моду на чувственную женскую прическу, закрывающую один глаз? Знакомься — Вероника Лейк! Правда, ее новшество, получившее название «игра в прятки» не слишком пришлось по вкусу чопорному американскому правительству.

Дело в том, что, подражая своему горячему кумиру, жительницы США повально начали копировать ее манеру укладывать волосы, что было весьма небезопасно для тружениц завода. В итоге СМИ опубликовало обращение к Лейк от правительства с требованием изменить прическу, поскольку она угрожает безопасности нации. Как законопослушная гражданка, Вероника послушалась.

Фото: Rex/Fotodom.ru Завершает наш список ни много ни мало — одна из величайших кинозвезд в истории Голливуда, по мнению Американского института кино.

У женщины с таким почетным званием мужчины были под стать — лучший актер в истории американского кино, по версии Американского института киноискусства, Хамфри Богарт был ее первым мужем. После его смерти она была помолвлена с Фрэнком Синатрой, но вторично вышла замуж за лауреата премии «Оскар» Джейсона Робардса