В Ярославль привезли робота из «Звёздных войн»

На выставку привезли известных роботов-героев фильмов

Вы узнаете его, если хоть раз смотрели «Звёздные войны». В Ярославль привезли точную коллекционную копию робота модели Р2Д2 — звезду фильма. Он приехал к нам из Америки.

Робот из «Звёздных войн»

Посмотреть на малыша можно будет на выставке роботов, где вместе с ним представлены робот с искусственным интеллектом, различные дроны, руки-манипуляторы, роботы-герои мультфильмов, 3D-принтер и 3D-ручки.

Узнаёте Валли?

— Выставка «Робосити» объединила под одной крышей множество достижений современной робототехники. Уже с порога вас встретят роботы, которые способны самостоятельно вести диалог и взаимодействовать со своей публикой, — рассказали организаторы выставки.

Окунуться в мир роботов можно будет до 12 августа в торговом центре «Рио» на Тутаевском шоссе.

Напомним, в Ярославль приедут машины-трансформеры.