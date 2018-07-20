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В Ярославль привезли робота из «Звёздных войн»
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В Ярославль привезли робота из «Звёздных войн» 

76.ru 5 минут назад
Фото: 76.ru
На выставку привезли известных роботов-героев фильмов
Вы узнаете его, если хоть раз смотрели «Звёздные войны». В Ярославль привезли точную коллекционную копию робота модели Р2Д2 — звезду фильма. Он приехал к нам из Америки.
Робот из «Звёздных войн»
Посмотреть на малыша можно будет на выставке роботов, где вместе с ним представлены робот с искусственным интеллектом, различные дроны, руки-манипуляторы, роботы-герои мультфильмов, 3D-принтер и 3D-ручки.
Узнаёте Валли?
— Выставка «Робосити» объединила под одной крышей множество достижений современной робототехники. Уже с порога вас встретят роботы, которые способны самостоятельно вести диалог и взаимодействовать со своей публикой, — рассказали организаторы выставки.
Окунуться в мир роботов можно будет до 12 августа в торговом центре «Рио» на Тутаевском шоссе.
Напомним, в Ярославль приедут машины-трансформеры.
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