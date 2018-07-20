7 самых страшные фильмов СССР

Считается, что в советском кино был слабо развит жанр хоррора. Мы решили доказать обратное. Страшных фильмов в СССР снимали немало, и за основу сценариев часто брали классику литературы: от Гоголя до Александра Грина

Нестареющая классика советского хоррора. Первый и лучший советский фильм ужасов, снятый по одноименной повести Николая Гоголя.

Главные роли в «Вие» исполнили актёры, которых в подобном амплуа видеть по меньшей мере непривычно. Наталья Варлей , прославившаяся до этого ролью «спортсменки— комсомолки-красавицы» в «Кавказской пленнице» и Леонид Куравлёв , которого мы любим, прежде всего, за характерные комедийные роли.

Автором идеи съёмок «Вия» был Иван Пырьев , работу он доверил студентам Высших режиссерских курсов Константину Ершову и Григорию Кропачёву. Съёмочный процесс нельзя было назвать ровным. С актёрами и группой постоянно случалась «мистика», хотя, вероятно, часть легенд появилась уже позже, как часть пиар-компании советского образца.

Десять негритят

«Десять негритят» — фильм уникальный в том отношении, что только в СССР экранизация романа Агаты Кристи вышла под оригинальным названием. На Западе в названии вместо негритят были «маленькие индейцы».

Фильм Станислава Говорухина можно назвать шедевром. Великолепный актерский ансамбль (Абдулов, Зельдин, Кайдановский, Жарков, Друбич, Ромашин…), музыка, которая создает характер фильма, нагнетает отчаяние, страх и предчувствие надвигающейся беды и возмездия.

Сюжет картины практически полностью совпадает с сюжетом романа Агаты Кристи. Десять человек под разными предлогами приглашены на Негритянский остров. Оказавшись в замке, каждый слышит записанный на пластинку смертный приговор. На столе — черные фигурки негритят, в каждой спальне — стишок на стене. «Десять негритят решили пообедать, один из них вдруг поперхнулся, и их осталось девять». Умирает человек — исчезает фигурка негритенка…

Господин оформитель

«Господин оформитель» во время своей премьеры подавался советской прессой как первый мистический триллер, главную роль в нем исполнил Виктор Авилов , а великолепную музыку к картине написал Сергей Курёхин . Для большой армии поклонников и первого и второго «Господин оформитель» является культовым фильмом. За основу сценария Юрием Арабовым был взят рассказ Александра Грина «Серый автомобиль». По сюжету, художник Платон Андреевич в 1908 году ищет модель для манекена и находит девушку Анну, больную чахоткой. После того, как художник завершает работу, девушка умирает. Через несколько лет, в 1914 году, прозябающему в бедности Платону поступает заказ от богача Грильо, чья жена оказывается как две капли воды похожа на Анну… Не будем спойлерить, рассказывая, чем все заканчивается. Этот фильм, снятый в стиле модерн, достоин просмотра.

Письма мертвого человека

Постапокалиптический триллер «Письма мертвого человека» вышел практически одновременно с Чернобыльской трагедией, что придало картине поистине жуткую актуальность. По сюжету картины из-за оплошности ракетчика, подавившегося кофе, происходит запуск ядерной ракеты и мир погружается в ядерную зиму.

Группа выживших, среди которых Нобелевский лауреат и создатель это самой бомбы доктор Ларсен, прячется в подземельях Исторического музея. Каждый из героев проводит время по-своему. Кто-то пишет роман, кто-то готовит послание потомкам, сам Ларсен пишет письма своему скорее всего погибшему другу Эрику, в которых исповедуется и пытается оправдать человечество.

Со временем группа решает переехать в более надежное укрытие — в центральный бункер, возможно навсегда, но мест на всех там не хватает и доктор Ларсен решает остаться вместе с больными детьми из приюта. В итоге сам Ларсен умирает, а дети уходят в беспросветную темноту ядерной ночи.

Дикая охота короля Стаха

В 1979 году режиссер Валерий Рубинчик снял по одноименной повести белорусского писателя Владимира Короткевича, опубликованной в 1964 году. Сюжет фильма отличается от первоисточника, в киноверсии был убран политический контекст о независимости белорусского народа, заложенный в повести Короткевича.

«Дикую охоту короля Стаха» можно назвать готическим триллером. По сюжету, молодой фольклорист Андрей Белорецкий приезжает в белорусское Полесье, чтобы собрать народные предания и селится в поместье, хозяйка которого, Надежда Яновская, рассказывает этнографу страшную легенду окороле Стахе, устраивающем время от времени охоту на старинный род, последней представительницей которого она является. Белорецкий решает помочь Яновской.

Фильм сегодняшнему зрителю, испорченному клиповым восприятием, может показать затянутым и даже скучным, но именно эта напряженная неторопливость, депрессивный саундтрек, гипертрофированная замедленность движений и вызывают эффект, который может оказать только качественный готический триллер.

Жажда страсти

Анастасия Вертинская , которая прославилась ещё в 15 лет ролями в фильмах «Алые паруса» и «Человек амфибия» в 1991 году снялась в мистическом триллере «Жажда страсти». Основой для сценария послужили рассказы Валерия Брюсова , поэтому не удивительно, что фильм получился с налетом декаденства, но от этого он только выигрывает, учитывая общую атмосферу крайне необязательного кинематографа переходной эпохи.

Вертинская играет женщину, обвиненную в убийстве мужа, а её душой завладели темные силы, которые её разрушают. Хорошо сыграл роль инспектора, расследующего убийство, Игорь Косталевский. В общем и целом, фильм можно назвать авторским, но посмотреть его стоит, он действительно страшный. После просмотра возможны «побочные эффекты» в форме страха перед зеркалами.

Пьющие кровь

Вампирская тема, поддерживаемая в русской культуре сегодня только периодическими инъекциями романов Виктора Пелевина , всегда занимала важное место как в нашем фольклоре, так и в литературе. Одним из признанных мастеров мистических рассказов был Алексей Толстой

Именно по его повести «Упырь», изданной ещё в 1841 году, на закате Советского Союза, в 1991 году режиссер Евгений Татарский снял фильм с жутким названием «Пьющие кровь». Несмотря на кровожадное название, в фильме нет обычных для картин о вампирах кровавых сцен, но кино от этого не становится менее жутким.