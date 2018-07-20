Хью Грант хочет сняться в сиквеле комедии «Четыре свадьбы и одни похороны»

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Все хорошее когда-нибудь… возвращается. Так, 24 года спустя мы можем снова увидеть Хью Гранта Энди МакДауэлл в сиквеле романтической комедии 1994 года «Четыре свадьбы и одни похороны».

Актриса Анна Чанселлор , сыгравшая Генриетту, рассказала о том, что продолжение культового фильма возможно. По ее словам, недавно сразу несколько актеров (включая Гранта и МакДауэлл) встретились со сценаристом картины Ричардом Кертисом , чтобы обсудить съемки сиквела. «Мы собрались все вместе в доме Ричарда, — поделилась Анна. — Но я до сих пор не могу себе представить, что это возможно». Сомнения актрисы связаны с тем, что новое поколение уже не так хорошо знакомо с номинированной на «Оскар» картиной режиссера Майка Ньюэлла

«Энди и Хью не виделись несколько лет, — поделилась Анна впечатлениями от встречи. — Было действительно очень трогательно».

«Четыре свадьбы и одни похороны» стал одним из первых фильмов, принесших Хью Гранту популярность. За роль Чарльза актер получил свой первый и пока единственный «Золотой глобус».

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