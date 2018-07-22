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Кино про города, в которые захочется поехать
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Кино про города, в которые захочется поехать 

Рамблер 15 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Копенгаген"
Если об отпуске вы пока можете только мечтать, посмотрите кино. Возможно, один из этих фильмов вдохновит вас на незабываемое путешествие.

"Копенгаген"

Фильм режиссера Марко Расо рассказывает историю одного американца, отправившегося в Копенгаген с тем, чтобы разыскать деда, который когда-то давно ушел из семьи, и с тех пор о нем не было ничего. В городе он знакомится с чудесной девушкой Эффи, влюбляется. Картина вышла в 2014 году и сумела завоевать несколько важных наград.

"Небо над Берлином"

Фильм о любви ангела к цирковой акробатке, он променял бессмертие на земную жизнь и неземную любовь. Картина вышла в 1987 году к 750-летию Берлина и стала культовой.
Кадр из фильма
Один из лучших фильмов режиссера Вим Виндерса был создан в соавторстве с австрийским писателем и режиссером Петером Хандке. А в 1998 году режиссер Брэд Силберлинг снял ремейк — "Город ангелов" с Николасом Кейджем и Мэг Райан.

"Залечь на дно в Брюгге"

Черная трагикомедия о двух киллерах, проваливших важное задание и отправившихся в Брюгге, чтобы пережить непростые времена.
Кадр из фильма
Кстати, слово "фак" тут произносят 137 раз.
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