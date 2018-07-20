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Коротко: от Кевина Спейси до Германа-старшего
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Коротко: от Кевина Спейси до Германа-старшего 

Собака.ru 20 часов назад
Фото: Собака.ru
Кевин Спейси и «малыш на драйве» Энсел Элгорт, ретроспектива Алексея Юрьевича Германа и комедийный хоррор про офис — что посмотреть в кино на этой неделе.
«Клуб миллиардеров» / Billionaire Boys Club
Смотреть трейлер
Фильм — один из немногих шансов увидеть Кевина Спейси на большом экране (картина была снята до секс-скандала). По сюжету он вовлекает юных финансовых дарований (Энсел Элгорт и Тэрон Эджертон) в хитрую аферу.
С 19 июля
«Зои» / Zoe  Смотреть трейлер
Режиссер «Равных» и «Новизны» под продюсерским крылом Ридли Скотта создал сайнс-фикшн мелодраму о любви с роботами с участием Леи Сейду, Юэна МакГрегора и Тео Джеймса.
С 19 июля
«Килиманджара»
Смотреть трейлер
Ромком о пропавшем женихе с Ириной Старшенбаум, Павлом Прилучным и Тимофеем Трибунцевым от режиссера «Привычки расставаться».
С 19 июля
«Офисный беспредел»
Смотреть трейлер
Комедийный хоррор от телевизионного режиссера Лина Одинга о том, что опаздывать на работу не всегда плохо: все сотрудники офиса, кроме одного, выпивают энергетик, который превращает их в монстров.
С 19 июля
Ретроспектива Алексея Германа-старшего
В кинотеатре «Аврора» проходит первая полная ретроспектива Алексея Германа-старшего, посвященная 80-летию режиссера. 21 июля покажут «Двадцать дней без войны» и «Проверку на дорогах», 22-го — «Мой друг Иван Лапшин»и «Хрусталев, машину!», 23-го — «Трудно быть богом».
До 23 июля
Собака.ru: последние новости
Сериал «Баффи — истребительница вампиров» ждет перезапуск «Каждый большой художник невыносим» – Гергиев, Долин, Бондарчук о Германе-старшем Вышел первый трейлер «Гласса» — продолжения «Сплита» и «Неуязвимого»
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