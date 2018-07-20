Коротко: от Кевина Спейси до Германа-старшего

Кевин Спейси и «малыш на драйве» Энсел Элгорт, ретроспектива Алексея Юрьевича Германа и комедийный хоррор про офис — что посмотреть в кино на этой неделе.

«Клуб миллиардеров» / Billionaire Boys Club

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Фильм — один из немногих шансов увидеть Кевина Спейси на большом экране (картина была снята до секс-скандала). По сюжету он вовлекает юных финансовых дарований (Энсел Элгорт и Тэрон Эджертон ) в хитрую аферу.

С 19 июля

«Зои» / Zoe Смотреть трейлер

Режиссер «Равных» и «Новизны» под продюсерским крылом Ридли Скотта создал сайнс-фикшн мелодраму о любви с роботами с участием Леи Сейду, Юэна МакГрегора и Тео Джеймса

С 19 июля

«Килиманджара»

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Ромком о пропавшем женихе с Ириной Старшенбаум , Павлом Прилучным и Тимофеем Трибунцевым от режиссера «Привычки расставаться».

С 19 июля

«Офисный беспредел»

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Комедийный хоррор от телевизионного режиссера Лина Одинга о том, что опаздывать на работу не всегда плохо: все сотрудники офиса, кроме одного, выпивают энергетик, который превращает их в монстров.

С 19 июля

Ретроспектива Алексея Германа-старшего

В кинотеатре «Аврора» проходит первая полная ретроспектива Алексея Германа-старшего, посвященная 80-летию режиссера. 21 июля покажут «Двадцать дней без войны» и «Проверку на дорогах», 22-го — «Мой друг Иван Лапшин»и «Хрусталев, машину!», 23-го — «Трудно быть богом».

До 23 июля