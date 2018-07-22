Названы лучшие кинозлодеи в истории 

Знатоки в области кинематографа подготовили для нас занятный рейтинг — они вычислили главных злодеев в истории кино. The Hollywood Reporter опубликовал этот список.
Первое место по праву отдано Дарту Вейдеру из культовой истории о "Звездных войнах". Интересно, что лидерство было отдано Вейдеру почти единогласно, однако более молодое поколение предпочло ему Джокера, в итоге занявшего 4 место в рейтинге.
В пятерку лучших вошли:
- Ганнибал Лектор из "Молчания ягнят" — 2 место;
- Ведьба из "Волшебника страны Оз" — 3 место;
- Сестра Рэтчед из драмы "Пролетая над гнездом кукушки" — 5 место.
Завершает весь рейтинг Агент Смит из "Матрицы".