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Названы лучшие кинозлодеи в истории
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Названы лучшие кинозлодеи в истории 

Рамблер 12 часов назад
Фото: depositphotos.com
Знатоки в области кинематографа подготовили для нас занятный рейтинг — они вычислили главных злодеев в истории кино. The Hollywood Reporter опубликовал этот список.
Первое место по праву отдано Дарту Вейдеру из культовой истории о "Звездных войнах". Интересно, что лидерство было отдано Вейдеру почти единогласно, однако более молодое поколение предпочло ему Джокера, в итоге занявшего 4 место в рейтинге.
В пятерку лучших вошли:
  • Ганнибал Лектор из "Молчания ягнят" — 2 место;
  • Ведьба из "Волшебника страны Оз" — 3 место;
  • Сестра Рэтчед из драмы "Пролетая над гнездом кукушки" — 5 место.
Завершает весь рейтинг Агент Смит из "Матрицы".
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