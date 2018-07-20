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Рене Зеллвегер снова сыграет Бриджит Джонс
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Рене Зеллвегер снова сыграет Бриджит Джонс 

Sunmag 19 часов назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Поклонники Бриджит Джонс были вне себя от радости, когда их любимая героиня вернулась на большой экран после двенадцатилетнего перерыва. Теперь у нас есть еще один повод для счастья: Рене Зеллвегер намекнула, что у Бриджит есть все шансы порадовать нас своими приключениями в четвертый раз.
«Я очень надеюсь, что будет еще один фильм. Правда. Я ее люблю. Она такая классная», — призналась 48-летняя актриса.
В искренности любви Рене к своей героине не приходится сомневаться. Ради роли она набрала почти 15 кг и освоила британский акцент. На расспросы о продолжении «Бриджит Джонс» актриса также отметила, что ей не чужд образ жизни своей героини: «Мне действительно нравится Бриджит, она нашла себя и живет своей жизнью. Но это Джонс, и у нее всегда что-нибудь да пойдет не так».
Несмотря на зрительскую любовь, Рене очень беспокоилась перед выходом третьего фильма. «Я так рада, что после стольких лет Бриджит все еще любят, ведь реакция могла быть совсем другой», — призналась она. Как оказалось, совершенно зря, сборы фильма в мировом прокате составили более $200 миллионов долларов.
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