Марго Робби сражается за трон в трейлере фильма «Мария — королева Шотландии»

Как оказалось, Сирша Ронан Марго Робби очень даже неплохо смотрятся в одном кадре. Студия Focus Features опубликовала первый трейлер фильма, в котором актрисам достались роли двух противоборствующих королев — Марии Стюарт и Елизаветы I, чьи сестринские узы не помешали им большую часть жизни сражаться за возможность править Англией и Шотландией.

Будем честны: снято про это было уже немало, но режиссер Джози Рорк (он же постановщик «Кориолана» с Томом Хиддлстоном ) решил взглянуть на сюжет по-новому и поставить в центре исторической драмы не просто интриги двух женщин со стальным характером, а их напряжение и усталость от войны, которая в итоге привела одну из них на эшафот.

Марго Робби родом из Австралии, а Сирша — из Ирландии, так что ради роли обеим актрисам пришлось потрудиться над правильным акцентом, а перевоплощение Марго в монарха XVI века и вовсе шокировало поклонников. По мнению критиков, обе актрисы (да и сам фильм) могут стать серьезными претендентами на участие в будущей оскаровской гонке. В прошлом году за роль в байопике «Тоня против всех» Марго получила свою первую номинацию на «Оскар», а Сирша, благодаря ролт Кристин Макферсон в фильме «Леди Берд», — уже третью. Вполне возможно, что на этот раз кому-то из них достанется заветная статуэтка!

Российская премьера картины «Мария — королева Шотландии» назначена на 17 января 2019 года.

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