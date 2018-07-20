Первая темнокожая номинантка на «Оскар» Анджела Бассетт в свои 59 лет не боится обтягивающих платьев с декольте

59-летняя звезда «Американской истории ужасов» Анджела Бассетт появилась на обложке журнала Net-A-Porter.

В свои 59 лет Анджела Бассетт не стесняется представать на обложке журнала в обтягивающих вещах с леопардовым принтом и с дерзким, бескомпромиссным декольте. Впрочем, по словам звезды, она стесняется, когда кто-то начинает восхищаться ее фигурой. В интервью изданию она призналась, что ее внешний вид — на 85% заслуга ее диеты.

— грустит Анджела Бассетт.

Анджела Бассетт получила мировую известность в 1993 году, когда получила роль Тины Тернер в фильме «На что способна любовь». После съемок в этом фильме она стала первой темнокожей актрисой, выигравшей премию «Золотой глобус» и номинированной на «Оскар».

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Фото:Instagram