История безграничной преданности, драма о силе музыки и другие киноновинки недели 

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Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»

На экранах с 26 июля

Самолет с Анжелиной (в исполнении Марго Шателье) — девушкой, которая заменила Себастьяну (в исполнении Феликса Боссюэ ) и сестру, и мать, — терпит крушение в горах, и мальчик в компании своей огромной пиренейской собаки Белль и бравого пилота Пьера (в исполнении Тьерри Невика) отправляется к ней на выручку. Захватывающий сиквел «Белль и Себастьяна», который поставил франкоканадец Кристиан Дюге , специализировавшийся ранее на совсем не детском кино («Сканеры-2», «Крикуны»), поэтому и от продолжения стоит ожидать совсем не детских, а всерьез опасных приключений.

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«Свидетели»

На экранах с 26 июля

В начале XX века в мастерской создается уникальная скрипка, предназначенная в подарок еврейскому мальчику. Инструмент попадает в эпицентр трагических событий, становясь их невольным свидетелем. Главный герой фильма до середины жизни был полностью уверен, что знает все о своей семье, пока не получил полное драматизма и эмоций письмо из прошлого. Тот, кто был таким близким и родным, оказывается совсем другим человеком… Как теперь жить с этой болью? Как найти себя и вернуться к истокам? Герою предстоит отыскать ответы на эти вопросы и обрести любовь.

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«Миссия невыполнима: Последствия»

На экранах с 26 июля

В 6-й части шпионской экшен-франшизы, «Миссия невыполнима: Последствия», Итан Хант (в исполнении Тома Круза ) и его команда, а также недавно примкнувшие к ним союзники, вынуждены действовать наперегонки со временем, когда новая миссия идет не по плану.

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«Мектуб, моя любовь»

На экранах с 26 июля

Жаркое лето на юге Франции. Молодой сценарист Амин (в исполнении Шаина Бумедина) возвращается на время летних каникул домой, на побережье Лионского залива. Кузены, кузины, друзья, студентки из Ниццы — все здесь утоляют жажду, танцуют, купаются в море, сплетничают, ревнуют и занимаются любовью. Вслед за этими безрассудными и разгоряченными телами Амин пускается на поиски любви, вдохновения, а если повезет — и судьбы.

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Фото: Shutterstock

Видео: Youtube.com / Paramount Pictures Россия, Pioner Cinema, RWV Films, Русская Фильм Группа