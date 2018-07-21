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История безграничной преданности, драма о силе музыки и другие киноновинки недели
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История безграничной преданности, драма о силе музыки и другие киноновинки недели 

Passion.ru 16 часов назад
Фото: Passion.ru
Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.
«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются»
На экранах с 26 июля
Самолет с Анжелиной (в исполнении Марго Шателье) — девушкой, которая заменила Себастьяну (в исполнении Феликса Боссюэ) и сестру, и мать, — терпит крушение в горах, и мальчик в компании своей огромной пиренейской собаки Белль и бравого пилота Пьера (в исполнении Тьерри Невика) отправляется к ней на выручку. Захватывающий сиквел «Белль и Себастьяна», который поставил франкоканадец Кристиан Дюге, специализировавшийся ранее на совсем не детском кино («Сканеры-2», «Крикуны»), поэтому и от продолжения стоит ожидать совсем не детских, а всерьез опасных приключений.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Свидетели»
На экранах с 26 июля
В начале XX века в мастерской создается уникальная скрипка, предназначенная в подарок еврейскому мальчику. Инструмент попадает в эпицентр трагических событий, становясь их невольным свидетелем. Главный герой фильма до середины жизни был полностью уверен, что знает все о своей семье, пока не получил полное драматизма и эмоций письмо из прошлого. Тот, кто был таким близким и родным, оказывается совсем другим человеком… Как теперь жить с этой болью? Как найти себя и вернуться к истокам? Герою предстоит отыскать ответы на эти вопросы и обрести любовь.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Миссия невыполнима: Последствия»
На экранах с 26 июля
В 6-й части шпионской экшен-франшизы, «Миссия невыполнима: Последствия», Итан Хант (в исполнении Тома Круза) и его команда, а также недавно примкнувшие к ним союзники, вынуждены действовать наперегонки со временем, когда новая миссия идет не по плану.
Купить билеты на фильм можно здесь.
«Мектуб, моя любовь»
На экранах с 26 июля
Жаркое лето на юге Франции. Молодой сценарист Амин (в исполнении Шаина Бумедина) возвращается на время летних каникул домой, на побережье Лионского залива. Кузены, кузины, друзья, студентки из Ниццы — все здесь утоляют жажду, танцуют, купаются в море, сплетничают, ревнуют и занимаются любовью. Вслед за этими безрассудными и разгоряченными телами Амин пускается на поиски любви, вдохновения, а если повезет — и судьбы.
Купить билеты на фильм можно здесь.
Автор: Мария Мельникова
Фото: Shutterstock
Видео: Youtube.com / Paramount Pictures Россия, Pioner Cinema, RWV Films, Русская Фильм Группа
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